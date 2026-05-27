Büyük Birlik Partisi (BBP) Adıyaman İl Başkanı Basri Atci, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Başkan Atci, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve gönül birliğinin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna günlerden biri olduğunu belirterek, İslam alemi ve mazlum coğrafyalar için dua ettiklerini ifade etti.

Basri Atci mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu yaşarken; paylaşmanın, kardeşliğin, dayanışmanın ve gönül birliğinin önemini bir kez daha idrak ediyoruz.

Bu müstesna günlerde; başta aziz milletimizin birliği, devletimizin bekası ve İslam âleminin huzuru için dualar ediyoruz. Gazze'de insanlık dramına maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin, yıllardır zulüm altında yaşam mücadelesi veren Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bayramın; mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesine, zulmün son bulmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.

Bu vesileyle; ömrünü Türk-İslam davasına adamış Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere, vatanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz.

Kurban Bayramı'nın; milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.'

