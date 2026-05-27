Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim alanlarına akın etti. Kent genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kurban kesimleri sırasında çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastanede Yoğunluk Oluştu

Her yıl bayramın ilk gününde yaşanan görüntüler bu yıl da değişmedi. Kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, bazı yaralılar ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tecrübesizlik Yaralanmaları Artırdı

Özellikle kurban kesiminde deneyimsiz olan bazı vatandaşların bıçak darbeleri sonucu yaralandığı öğrenildi. Acil serviste yoğunluk yaşanırken, yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Kaynak : PERRE