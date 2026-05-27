Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli günler olduğunu belirtti.

'Adıyaman Yeniden Ayağa Kalkıyor'

Deprem sonrası Adıyaman'da birlik ve beraberlik içerisinde önemli bir dayanışma örneği sergilendiğini ifade eden Torunoğlu, 'Depremin yaralarını el birliğiyle sardığımız, üreterek ve birbirimize kenetlenerek yeniden ayağa kalktığımız kadim şehrimiz Adıyaman'da; bayramın getirdiği bereketin, barışın ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum' dedi.

Torunoğlu'ndan Esnaf ve İş Dünyasına Teşekkür Mesajı

Mesajında Adıyaman iş dünyası ile esnafın gösterdiği fedakârlığa dikkat çeken Torunoğlu, ekonomik hayatın yeniden canlanması için verilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Torunoğlu, 'Başta Adıyamanlı hemşehrilerimiz, fedakâr esnafımız ve iş dünyamız olmak üzere, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum' ifadelerini kullandı.

