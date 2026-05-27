Adıyaman'da kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurbanlık kesmek isteyen birçok kişi kendini bıçak darbeleri sonucu yaraladı. Yaralı acemi kasaplar, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Bazı acemi kasaplar ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye gelen acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu, aldıkları tedavi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.