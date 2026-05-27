Kurban Bayramı dolayısıyla yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen ünlü sanatçı Çelik Erişçi, arife gününde kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çelik'in programında resmi temaslar ve esnaf ziyaretleri yer aldı.

Vali Küçük'ü Ziyaret Etti

Sanatçı Çelik, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret ederek bayram sürecinde planlanan yardım organizasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İhtiyaç sahibi ailelere kurban etlerinin ulaştırılması için sahada aktif rol almak istediklerini belirten Çelik, sürecin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

Erişçi, 'Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağımız kurban etlerinin en doğru yerlere ulaşmasını istiyoruz. Hem kesimlerde hem de dağıtım sürecinde sahada aktif olarak yer alacağız' dedi.

'İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Olmaya Devam Edeceğim'

Deprem bölgesine yönelik dayanışma çalışmalarına dikkat çeken Erişçi, sanatçı kimliğiyle sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Erişçi, 'Ben bir sanatçıyım. Görevim örnek olmak ve elimden geldiği ölçüde halkımın yanında bulunmak. Bir yandan sanatımı icra ederken diğer yandan ihtiyaç sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğim' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere ile Bir Araya Geldi

Adıyaman programı kapsamında Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile de görüşen sanatçı Çelik, belediyede ağırlandı.

Başkan Tutdere, bayram sürecinde yürütülen dayanışma çalışmalarının kentte önemli bir birliktelik oluşturduğunu belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak : PERRE