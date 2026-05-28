'Abdurrahman Bakır hocanın ilginç yaşam öyküsü' başlığıyla yayımlanan yazıda Çölaşan, Adıyaman'da yoksul bir köy çocuğu olarak başlayan yaşam öyküsünün yıllar içerisinde önemli başarılara uzandığını anlattı.

'Astsubaylıktan profesörlüğe uzanan hayat'

Yazıda, Abdurrahman Bakır'ın önce astsubay olarak görev yaptığı, daha sonra mevzuatta yapılan değişiklikle subaylığa geçtiği ve Ankara Tıp Fakültesi'ni başarıyla tamamlayarak beyin cerrahı olduğu ifade edildi. Çölaşan, Bakır'ın ilerleyen yıllarda uzmanlık eğitimi aldığına, yurt dışında akademik çalışmalar yürüttüğüne ve emekli tabip albay ile profesör unvanlarına kadar yükseldiğine dikkat çekti.

Çölaşan yazısında, Prof. Dr. Bakır'ın kaleme aldığı kitabın da dikkat çekici olduğunu belirterek, Adıyaman'da geçen çocukluk yılları, yaşadığı zorluklar ve eğitim mücadelesinin belgeler ve anılar eşliğinde anlatıldığını ifade etti.

'Bir solukta okunan bir kitap'

Emin Çölaşan yazısında, 'Astsubay Abdurrahman Bakır bu hayatta nerelerden nerelere gelmiş' ifadelerini kullanırken, Bakır'ın yaşam öyküsünü anlatan kitabı için ise 'Bir solukta okunan bir kitap' değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan yazı, özellikle Adıyamanlı okurlar ve sosyal medya kullanıcıları arasında ilgi gördü.

