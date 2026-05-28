AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt'un başkanlığındaki heyette, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.

Heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Büyük Birlik Partisi (BBP), İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel merkezlerini ziyaret ederek karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

'Diyalog kültürüne vurgu yapıldı'

Ziyaretlerde bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve farklı siyasi görüşlerin ortak değerlerde buluşmasına katkı sunan özel günler olduğuna dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde demokratik siyasetin temel unsurlarından biri olan diyalog kültürünün korunmasının, toplumsal huzurun ve milli birlik anlayışının güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Samimi ve yapıcı atmosferde gerçekleşen temaslarda karşılıklı anlayış, hoşgörü ve istişare kültürünün demokratik hayat açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

'Bayramların birleştirici iklimi'

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Resul Kurt, bayramların toplumsal bağları güçlendiren özel zamanlar olduğunu ifade etti.

Kurt, 'Milletimizin asırlardır yaşattığı bayram geleneği; sevgi, saygı, dayanışma ve kardeşlik üzerine inşa edilmiştir. Kurban Bayramı vesilesiyle farklı siyasi partilerimizi ziyaret ederek bayramlaştık. Farklı siyasi görüşlere sahip olsak da ülkemizin huzuru, milletimizin refahı ve demokrasimizin güçlenmesi ortak hedefimizdir' dedi.

Bayramların birleştirici atmosferinin siyasete de yansımasının önemli olduğunu belirten Kurt, 'Karşılıklı anlayışın, saygının ve diyaloğun güçlenmesine katkı sunan bu ziyaretlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

'Misafirperverlik için teşekkür etti'

Kendilerini ağırlayan siyasi parti heyetlerine teşekkür eden Kurt, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Merkezi Bayramlaşma Heyeti'nin gün boyunca gerçekleştirdiği ziyaretlerin, bayramın birleştirici ruhunun siyasi zemine yansıması açısından önem taşıdığı değerlendirildi.

Kaynak : PERRE