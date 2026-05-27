Parti içerisinde devam eden yönetim tartışmaları ve karşılıklı açıklamaların ardından gözler şimdi bayram programlarına çevrildi. CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü gerçekleştirilecek programlarda iki farklı merkez oluşacak.

Kılıçdaroğlu bayramın son günü Genel Merkez'de halk buluşması düzenleyecek

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, bayramlaşma tarihinin değiştirildiğini duyurdu. Sönmez, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek' dedi. Buna göre Kılıçdaroğlu, bayramın dördüncü gününe denk gelen 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Özel'den il başkanlığında halk buluşması

Özgür Özel'in ise aynı gün Ankara İl Başkanlığı binasında geniş katılımlı bir halk buluşması ve bayramlaşma programı organize edeceği belirtildi. Özel'e yakın isimlerin, parti tabanı ve örgütlerle temaslarını sürdürerek 'olağanüstü kurultay' çağrısını güçlendirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

CHP Genel Merkezi'nde 17 siyasi partinin heyeti ağırlanacak

Bayramlaşma programı kapsamında CHP Genel Merkezi'nde 17 siyasi partinin heyeti ağırlanacak. Trafik sabah saat 09.30'da AK Parti heyetiyle başlayacak. AK Parti heyetinin başkanlığını Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt yapacak; heyette Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Fatma İlkcan Aksu ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Yunus Emre Şahin yer alacak.

Kaynak : PERRE