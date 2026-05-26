Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi arasında kurultay sonrası başlayan kriz derinleşiyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayına ilişkin 'mutlak butlan' kararı sonrası parti yönetiminde dikkat çeken adımlar atıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partilere ilişkin resmi kayıtlarında CHP Genel Başkanı kısmının güncellenerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismine yer verilmesinin ardından, Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir hukuki girişim geldi.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, eski Parti Meclisi'nin yeniden göreve getirilmesi amacıyla icra dairesine dilekçe sundu. İcra dairesinin söz konusu talebi kabul ettiği belirtildi.

İlk toplantı 1 Haziran'da

Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki ilk Parti Meclisi toplantısının 1 Haziran'da yapılması planlanıyor. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu'nun da toplanacağı ifade edildi.

Toplantıda, Parti Meclisi üyeleri arasından yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin belirleneceği ve görev dağılımının yapılacağı öğrenildi.

Mahkeme kararı doğrultusunda, CHP'nin 2020 yılında gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iade edildiği kaydedildi. Ancak bazı isimlerin belediye başkanlığı, TBMM Başkanvekilliği ve grup başkanvekilliği görevleri nedeniyle yeni dönemde Parti Meclisi'nde yer alamayacağı belirtildi.

Öte yandan partiden ayrılan ya da farklı nedenlerle görev alamayacak üyelerin yerine, tüzük gereği yedek üyelerin çağrılacağı ifade edildi.

Maaş ve ikramiye açıklaması

CHP'de yaşanan yönetim tartışmalarının ardından parti çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyelerine ilişkin iddialar da gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibinden yapılan değerlendirmede, çalışan maaşları ile bayram ikramiyelerinin planlandığı şekilde ödeneceği belirtildi. Parti çalışanlarının mağdur edilmeyeceği vurgulanırken, kamuoyunda yer alan 'maaş ödemeleri durduruldu' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Ayrıca CHP'nin kurumsal internet sitesinin yönetiminin Kılıçdaroğlu ekibine devredildiği, sosyal medya hesaplarının yönetimine ilişkin sürecin de devam ettiği kaydedildi

