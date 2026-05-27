Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma trafiğinin takvimi netleşti. Bayramın ikinci günü Ankara'da parti genel merkezleri arasında yoğun trafik yaşanacak. Mutlak butlan kararının ardından siyasette yaşanan gerilimler bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti, 3 bayramın ardından ilk kez CHP ile yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ise programlarında CHP'ye yer vermedi.

AK Parti'de Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Necmettin Erkan, Rukiye Toy ve Abdullah Uçan'dan oluşan heyet, misafirleri kabul edecek. Program kapsamında 3 bayram sonrasında ilk kez CHP ile bayramlaşacak olan AK Parti'yi sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet, Yeniden Refah, Gelecek, Anahtar Parti, DEVA ve Türkiye İttifakı Partisi olmak üzere toplamda 16 parti ziyaret edecek. Diğer partileri iade-i ziyaret için de iki ayrı heyet görevlendirildi.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki ilk heyet CHP, HÜDA-PAR, BBP, DEM, İYİ Parti, Saadet, Gelecek ve DEVA Parti'lerini ziyaret ederken; Kerem Ali Sürekli başkanlığındaki ikinci heyet ise Cumhur İttifakı ortağı MHP başta olmak üzere Anavatan, Yeniden Refah, Vatan, DSP, DYP, Anahtar ve Türkiye İttifakı Partisi'ne gidecek.

CHP'yi bu bayramda ilk kez DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ziyaret etmeyecek.

