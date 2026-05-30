(MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bayramın üçüncü gününde yapılan programda teşkilat mensupları, partililer ve vatandaşlar bir araya gelirken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş’ün ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada katılımcılar bayramlaşarak sohbet etti, iyi dileklerini paylaştı.

Programda konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, bayramların toplumsal dayanışmanın güçlendiği özel günler olduğunu belirterek, teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gümüş, Kurban Bayramı dolayısıyla başta Adıyamanlılar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutlayarak sağlık, huzur ve bereket dileklerinde bulundu.

Bayramlaşma programı, katılımcıların sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafları çekmesinin ardından sona erdi.

Adıyamanlılar Net