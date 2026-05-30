CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partiye yönelik sürecin yalnızca CHP’yi ilgilendirmediğini belirten Özel, kurultay çağrısı yaparken, konuşmasının sonunda partilileri Anıtkabir’e yürümeye davet ederek bunun Türkiye’nin iktidar yürüyüşünün başlangıcı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa yoğun katılım olurken, Özel burada yaptığı konuşmada CHP'ye yönelik yargı süreci, parti içi tartışmalar, kurultay çağrısı, belediye başkanlarına yönelik eleştiriler ve iktidar hedefi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, konuşmasına Nazım Hikmet'in dizeleriyle başladı. Özel, alanda bulunanlara seslenerek, 'Buraya bayramlaşmaya, kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik. Değerli Ankaralılar sizi anlıyorum, öfkenizi anlıyorum ancak bugün öfke sözleri değil; umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşünü başlatmanın, 'İktidar' diye haykırmanın günüdür' dedi.

'Bu mesele Erdoğan ile milletin meselesidir'

CHP'nin tarih boyunca çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldığını söyleyen Özel, partinin mallarına el konulduğunu, kapılarının kapatıldığını, genel başkanlarının hapse atıldığını ve il başkanlarının suikastlere uğradığını belirtti.

Özel, CHP'ye yönelik sürecin parti içi bir tartışma olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

'Partimiz kurulduğu günden beri, tarih boyunca, Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi. Mallarına el kondu, partinin kapısı kapatıldı, partinin Genel Başkanları hapse atıldı, il başkanları suikaste uğradı ve şehit edildi. Bu partiye her kötülük yapıldı ama hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetmedi. Tarihte ilk kez Cumhurbaşkanlığında bir partinin Genel Başkanı otururken, 24 yıl boyunca her seçimi kazanmışken, iktidar olacağı için bir güç, devleti elinde tutan kötücül bir akıl; Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar umuduna, Türkiye'de seçimle iktidarı değiştirme umuduna yani Cumhuriyet'in en büyük kazanımı olan sandığa müdahale etmekte, Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına seçilen Genel Başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmaktadır, kayyım getirmektedir. Değerli arkadaşlar, keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olsa. Keşke bu mesele, parti içi bir tartışma olsa. Meseleyi doğru görelim, doğru şekilde ortaya koyalım. Bu mesele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir; Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'la milletin meselesidir.'

'Bir tarafta milletin ta kendisi var'

Özel, Ankara İl Başkanlığı önündeki kalabalığa işaret ederek, başka bir alanda meşruiyet arayışı içinde olunduğunu savundu. CHP'nin halk desteğiyle ayakta olduğunu belirten Özel, 'Bir tarafta size rağmen polisle, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kanunsuz emirleriyle polisle ele geçirilen bina var. O binanın önünde AK Parti'den destekle, TGRT'den kampanyayla, önünde A Haber'in, TGRT'nin canlı yayın yaptığı, Türkiye'nin dört bir yanından parayla, gündüz tarlada çalışacak olanları dahi 'Yevmiyeni verelim, yemeğini verelim, paranı verelim' diye taşımayla göstermelik bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı var. Bir tarafta milletin ta kendisi var' ifadelerini kullandı.

Özel, CHP'nin son seçimlerde elde ettiği başarıya dikkat çekerek, 'Biz, ben değil; sadece biz değil, biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra iktidar yapanlarız, birinci parti yapanlarız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri ilk kez yenen kadrolarız. Biz kaybeden, kaybetmeye alışkın CHP değil; kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz' dedi.

'Milletin iktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır'

Özel, konuşmasında sadece CHP'nin değil, Türkiye'de iktidarı değiştirme iradesinin hedef alındığını savundu. AK Parti'nin demokratik bir seçimi kazanamayacağını bildiğini öne süren Özel, bu nedenle millet iradesine karşı bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına yönelik süreci 'darbe' olarak nitelendiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

'Geçen sene 19 Mart günü 15,5 milyon kişinin oy verdiği, 25 milyon kişinin imza verdiği Cumhurbaşkanı adayımız gözaltına alınıp tutuklandığında buna 'Bir darbe' demiştim ve bir yıldır hep birlikte 19 Mart darbesine direndik, direnmeye devam ediyoruz. Herkes şunu bilsin ki saldırı altında olan Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Milletin iktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır. Tüm demokratik sistem saldırı altındadır. İktidarı değiştirmek isteyen tüm siyasi partiler, onların seçmenleri saldırı altındadır.'

Özel, CHP ile dayanışma gösteren siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin 'tarihin doğru yerinde' durduğunu söyledi.

'Sesimizi asla kesemeyecekler'

Konuşma sırasında elektrik kesintisi yaşandığını belirten Özel, jeneratörün devreye girdiğini ifade ederek, 'Bizim sesimizi asla kesemeyecekler' dedi.

CHP'ye yönelik sürecin temelinde iktidara yürüyen bir CHP'nin istenmemesinin bulunduğunu savunan Özel, 'Burada Türkiye'de iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi değil; iktidarla yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyorlar. Size andolsun ki, yemin ederim ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim, asla' diye konuştu.

Özel, CHP'deki değişim sürecinin ve partinin seçim başarısının mevcut siyasi düzen tarafından hazmedilemediğini ifade ederek, 'Türkiye'de müesses nizam kendi siyaset kurgusunu bozmak istemiyor. O yüzden değişmeyen aktörleri, siyasetçileri millete dayatıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi, gençleşmeyi, kadınların önünün açılmasını, her yaştan kadroların genciyle, tecrübesiyle, birbirini ezmeyen, birbirine güç veren anlayışla yaptıkları siyasetini hazmedemiyorlar' dedi.

'Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez'

Özel, konuşmasının önemli bir bölümünü kurultay tartışmalarına ayırdı. Yargı kararıyla CHP'ye 'mazbatasız genel başkan' atanamayacağını söyleyen Özel, 'Diplomasız Erdoğan, mazbatasız Genel Başkan istemektedir. Buna izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Özel, kurultayın derhal yapılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

'Mahkemenin, Tayyip Erdoğan'ın kurduğu yargı kollarının talimatıyla, dünya hukuk tarihinde olmayan, Türkiye siyasi tarihine bir kara leke olarak kazınan butlan kararı kimseye Genel Başkanlık meşruiyeti vermez. Yargının butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir Genel Başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Buradan bir kez daha dilimizde tüy bitene kadar söyledik. Son nefesime kadar da söyleyeceğim. Gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum, hangi delege ile istiyorsanız, son delege ile, önceki delege ile, daha önceki delege ile. Hangi delege ile istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir Genel Başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.'

'Ön seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam aday olmam'

CHP Genel Başkanının ve Cumhurbaşkanı adayının üyelerin oyuyla belirlenmesi gerektiğini savunan Özel, daha önce parti programında buna ilişkin taahhütte bulunduklarını söyledi.

Özel, kurultaydan önce tüm üyelerin katılımıyla ön seçim yapılması çağrısında bulunarak, 'Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım, 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel Başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin Genel Başkan adaylığında gidelim' dedi.

Özel, ön seçimde alacağı oy oranına ilişkin de iddialı bir çıkış yaparak, 'Manisa'da, 2015 ön seçiminde yüzde 84 oy alarak tüm zamanların ön seçim rekorunu kırmıştım. Eğer bu ön seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım' ifadelerini kullandı.

'Bu sözü söyleyen nasıl Cumhuriyet Halk Partili olabilir?'

Konuşmasında bazı medya organlarına ve CHP içindeki bazı tutumlara da tepki gösteren Özel, TGRT üzerinden yürütüldüğünü savunduğu kampanyaları eleştirdi.

Özel, 'Ömrü boyunca CHP'ye sövmüş, parti düşmanı bir anlayışı; Cumhuriyet Halk Partisi'ne her kötülüğü yapmış bir anlayışı partinin koridorlarına sokmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baba evine sokmak, canlı yayında TGRT'ye teşekkür etmek dünyanın en, en, en ayıp işidir' dedi.

Özel, bir CHP'linin TGRT'ye teşekkür etmesini eleştirerek, 'Şöyle söylüyor, güya bu partinin milletvekili yaptığı birisi TGRT'ye canlı yayında diyor ki 'Bütün süreç boyunca katkılarınız unutulamaz, iyi ki varsınız.' Bu sözü söyleyen nasıl Cumhuriyet Halk Partili olabilir?' ifadelerini kullandı.

'Belediye başkanlarımızı atmaya nasıl kalkarsınız?'

Özel, CHP'li belediye başkanlarına yönelik eleştiriler ve disiplin tartışmalarına da sert tepki gösterdi. Belediye başkanlarına yönelik 'itibar suikasti' yapıldığını savunan Özel, 'Bütün belediye başkanlarımıza hep birlikte itibar suikasti yapanların ağzını kendi söylemi yapanlar bu partiyi yönetemez' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçime kendisinin, Mansur Yavaş'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığını hatırlatan Özel, 'O gün Ekrem Başkan'a oy verirken TGRT, 'Hırsızlara sahip çıkıyorsunuz' diyordu. Şimdi sırf parti içi iktidar için TGRT'nin sözlerini benimseyip nasıl belediye başkanlarımızı partiden atmaya, disipline vermeye kalkarsınız? Yazıklar olsun' diye konuştu.

'Mansur Başkan bizimle demokrasi tarihimizi yazıyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, Yavaş'ın CHP ile birlikte doğru yerde durduğunu söyledi.

Özel, 'Mansur Başkan bizimle birlikte doğru yerde durmuyor, tarihi doğru yerinde, bizimle birlikte demokrasi tarihimizi yazıyor, demokrasi tarihimizi. Bundan önce Mansur Başkan'la ilgili zaman zaman sosyal medyada gerçek olmayan kabartmalar yapılıyor. Gerçek olmayan kışkırtmalar yapılıyor. Buradan açıkça ilan ediyorum. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız' dedi.

'Bize bina değil yürek lazım'

CHP Genel Merkezi'ne yönelik 24 Mayıs'ta yapılan saldırıyı 'tarihi bir milat' olarak nitelendiren Özel, o tarihten sonra CHP içinde ve dışında safların netleştiğini söyledi.

Özel, 'Genel Merkezimize 24 Mayıs'ta yapılan saldırı ve ona verilen refleks tarihi bir milattır. O tarihten öncesi vardır, sonrası da olacaktır. O tarihten önce hataya düşenler vardır, eyvallah. O tarihten önce hata yapıp butlandan sonra, saldırıdan sonra doğru yerde olanların hepsi buradadır, başımızın üstündedir' dedi.

CHP'nin hedefinin iktidar olduğunu belirten Özel, 'Bize bina değil, yürek lazım. Burada mısınız? Genel Merkezden Meclis'e doğru yaptığımız yürüyüşle, köhneleşmiş bir anlayışı geride bıraktık. O yürüyüşle AK Parti'nin kara düzenini geride bıraktık. O yürüyüşle AK Parti'nin kara düzeninden medet umanları geride bıraktık. Ve hedefimizi Gazi'nin kurduğu Meclis yaptık. Hedef iktidardır. İktidar, iktidar, iktidar' diye konuştu.

Özel, demokrasiye sahip çıkan sendikalara, meslek kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere teşekkür ederek, 'Vakit birleşe birleşe kazanma ve vakit Türkiye'yi iktidara taşıma vaktidir' dedi.

'Peşimden gelin, Anıtkabir'e yürüyoruz'

Konuşmasının sonunda partililere hukuki, siyasi ve fiziki mücadele çağrısında bulunan Özel, CHP'nin teslim olmayacağını söyledi.

Özel, 'Bu cendereden bu partiyi çıkarmak için hukuki mücadele, siyasi mücadele ve canımızı, bedenimizi ortaya koyarak fiziki mücadeleye var mısınız? Bakın öyle bir yerdeyiz ki... Ya biz duracağız, teslim olacağız, onlar kazanacak, Türkiye kaybedecek. Ya da bir kez daha hep birlikte çekinmeden, korkmadan teslim olmadan biz kazanacağız' dedi.

Ardından Anıtkabir'e yürüyüş çağrısı yapan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

'Şimdi size soruyorum. Tarihi bir yürüyüşü başlatıyoruz. Var mısınız? Buradan bir adım geri adım atmadan hep birlikte yürümeye var mısınız? Bu iktidar yürüyüşünde teslim olmamaya var mısınız? Ben size iktidar için mücadele vadediyorum, var mısınız? O zaman bu yürüyüşe, bu iktidar yürüyüşüne bu meydandan başlayarak tarihe geçmeye değil, tarih yazmaya hazır mısınız? Birlikte, benimle birlikte Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Hep beraber yürüyecek miyiz? Bu adım Türkiye'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır. Yürüyelim arkadaşlar. Peşimden gelin, Anıtkabir'e yürüyoruz. Beni, partisini, ülkesini seven arkamdan gelsin. Yürüyelim arkadaşlar.'

