Gölbaşı-Pazarcık karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşamını yitiren Aysel Coşkun (39), çocukları Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza Coşkun ve Deniz Aren Coşkun için Adıyaman Yeni Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına aile yakınları, vatandaşlar ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve üç çocuğunun cenazeleri dualarla toprağa verildi. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

'Kaza Çelik köyü yakınlarında meydana geldi'

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Gölbaşı-Pazarcık karayolu üzerindeki Çelik köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Serkan S. yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobil ile Dr. Veysel Coşkun'un kullandığı 55 AV 926 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

'Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi'

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun, Emir Mirza Coşkun, Deniz Aren Coşkun ve Buse K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Aysel Coşkun ile çocukları Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Emir Mirza Coşkun da daha sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

'Soruşturma sürüyor'

Kazada yaralanan sürücü Dr. Veysel Coşkun'un Pazarcık Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının da takip edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

