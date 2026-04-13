Antalya'daki halk buluşmasında konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 'Netanyahu, Anahtar Parti'nin nerede durduğunu bilsin! Biz devlet biliriz. Tayyip Bey ile siyasi rekabet edebiliriz. Ama dışarıdan devletimize parmak sallandı mı, bir ve beraberiz' mesajı verdi. 'Kamuda lale dönemi, yönetimde sülale dönemi var' diyen Ağıralioğlu, 'Kanunla, kuralla bu lale-sülale dönemine son vereceğiz söz veriyoruz. Memlekette her işiniz için adam bulmak zorunda kalıyorsunuz. Her işiniz için kimlik kartınızı gösterince sizi duyabilen bir devlet göreceksiniz söz veriyoruz' dedi.

Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, halk buluşmasında özetle şunları söyledi:

'Mustafa Kemal Atatürk, Antalya'da; 'Eğer bir yörük çadırından duman tütüyorsa asla bizi yenemezler' demiştir. Şimdi ben 103 yıl sonra bu salonda, kalbinde yanan dumanları gördüğüm yörüklerin huzurunda yenilmezliğin, yeniden plan yaparsak dünyaya yetebilmenin hattında; yeniden millet hizmetiyle buluşacağımız, yeniden Türk milletini güçlü yarınlara taşıyacağımız, yeniden devletimizi kudretle, milletimizi bollukla, bereketle buluşturacağımız bir plan için sizinle omuz omuzayım.

Türk Milletine Plan İçin Kurulduk

Üreterek ayağa kalkabilen, bilenleri baş tacı ederek yürüyebilen, devletini adaletle yönetebilen, devletini bilenlere emanet edebilen, çocuklarını istikbale koşabileceği kulvarlarda insanlığa emanet edebilen, emeğin, alın terinin hakkının verildiği, devletin devlet, milletin millet olarak milletler arası müstesna yerini koruyabildiği bu aziz topraklarda biz; yeniden Türk milletine, yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir plan için kurulduk.

Parti Rekabetine Kurulmadık

Yine memleketimiz kuşatma altında, siyasetçiler niçin geldiklerini, kendilerini, milletlerini niçin seçtiğini unutup yine milletini, memleketini zora düşürdü. Devlet, millet kötü yönetilince memleketimiz için şer planları olanlar yine hareketlendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimi kötü yönetilince, memleket her şımarıklığını küstah cümlelerle duyduğumuz alçaklıkların hepsini duyar oldu. Bir bakıyorsunuz Netanyahu konuşuyor. Bir bakıyorsunuz Amerika'dan size hakaret ediliyor. Bir bakıyorsunuz Çin'in azgınlığına, bir bakıyorsunuz Rusya'nın şımarıklığına konu oluyorsunuz. Tarih sahnesinde kuvvetini, kudretini kaybetti mi başına ne geldiğini en iyi bilen millet biziz. Biz yerimizde durmadığımız için biz hak ettiğimiz mevkiyi koruyamadığımız için biz insanlığa miğfer olmak mesuliyetini taşıyamadığımız için Gazze'de zulüm yaşandı, Doğu Türkistan'da hüzün var. Biz burada vazifelerimizi doğru yapmadığımız için Musul'da hicran. Biz burada hakkıyla vazifelerimizi ifade edemediğimiz için dünyanın her tarafında kaygı var. Ayağa kalkacağız. Anahtar Parti'yi biz siyasi kavgaya değil, bir plana kurduk. Bu mücadele 'daha iyisi mümkündür' diyenlerin memleketi için kurduğu hayalin partisidir. Biz bir parti rekabetine kurulmadık, mücadeleye kurulduk. Plana kuruldu Anahtar Parti.

Siyaset Nezaket Kaybetti

Siyaset dilini kaybetti. Siyasi bir dilin istikametiyle kurulduk. Siyaset nezaket kaybetti, terbiye kaybetti. Nezaketle terbiyeyle kurulduk. Siyaset ilkesizliğe heves etti. Kazanmak için her yolu mübah gördü. Siyasi ilkeyle kurulduk biz. Bir öyle derim bir böyle derim, ne dersem derim iktidarı elimde tutmak için her yolu denerim diyen ilkesizliğe karşı; doğrulukla kaybetmeyi göze alan alicenaplıkla kuruldu partimiz.

Her Sofrada Esere Olan Antalya...

Kocaman bir memleketiz. Antalya'dayım. Bolluk bereket memleketi. Türkiye'nin en büyük beşinci şehri. Ekonomisi de büyük. İhracatı da büyük. Üretimi de büyük. Misafir ağırlaması da büyük. Dağ var, deresi var. Serası var, merası var. Sanayicisi var, turizmcisi var. Dünya pazarlarına iddiası var. Her sofrada eseri var. Dünyanın her yerinde adı var, şanı var. Kocaman bir şehir. Sadece Antalya'yı doğru yönetseniz, Antalya Türkiye'ye bakardı. Antalya'yı kendi halinde bıraksanız, kendi yöneticilerine bıraksanız, Antalya'nın ürettiğini Antalyalılara bıraksanız, Antalya Türkiye'ye bakar, Antalya'yı kendi kendine yetemez hale getirdiniz. Bir ucundan bir ucuna 5 saatte gidilir koca bir memleketi kaderine terk ettiniz.

Kararsız Seçmenin Kararı Anahtar Parti

Anahtar Parti; işsiz bıraktığınız gençleri 'terk ederlerse terk etsinler' diye parmak salladığınız gençleri, hayal kurabilecekleri bir memleketle buluşturma iddiasındadır. Bu kadar yüksek faize, bu kadar yüksek enflasyona maruz bırakıp yaşayın dediğiniz insanlarımızı bollukla, bereketle buluşturma planındadır Anahtar Parti. Şimdi diyorlar ki memleketin en büyük partisi kararsızlar diyor. Bütün anketlerin sonuçlarında en büyük parti diyorlar kararsızlar. Sonra da kararsızları dağıtırken en çok AK Parti'ye ve CHP'ye dağıtıyorlar. Anahtar Parti; Antalya'dan bir daha seslensin. Kararsızları kararsız hale getiren şey sizin maharetsizliğinizdir. Kararsızlar niçin kararsız? Niçin kararsızlar diye bir kitle çıkıyor. Haram yediniz o yüzden kararsız hale geldiler. Yalan dediniz, sizin yalanlarınız yüzünden kararsız hale geldiler. Devletin malını mülkünü talan ettiniz, o yüzden kararsız hale geldiler. Adaleti geciktirdiniz, adaleti geciktirdiniz diye kararsız oldular. Üretimden vazgeçtiniz. Üreteni mağdur ettiniz. Üreteni yolda bıraktınız. Üretenin ürettiğini satmasına imkân vermediniz. Satan sattığını yerine koyamadı. Satanı ürettiğiyle mahsun ettiniz, mahcup ettiniz. O yüzden kararsız hale geldiler. Çocuklarına iyi eğitim veremediniz. Anaların sofrasına kavuşamadınız. Emeklilerinize verdiğiniz paralarla üç gün, dört gün yaşayamaz hale getirdiniz emeklilerinizi. O yüzden kararsız hale geldi. Getirdiniz. Asgari ücret dediniz. Asgari ücret verdikleriniz de bir kira bedeli ödeyemeyecek hale getirdiniz memlekette. Siz kendinizi milletinize yük ettiniz. O yüzden siz milletin kararsızlık sebebisiniz. İktidar olarak siz milletin kararsızlığının sebebisiniz. Anahtar Parti kararsız hale getirdiğiniz milletinizin kararıdır. Size de onu göstereceğiz. Biz kararlıyız.

'Partili Cumhurbaşkanlığını Değiştireceğiz'

Bütün partilere sesleniyoruz. Yakamızda rozet taşıyoruz. Ama ay yıldızlı al bayrak mesuliyetiyle konuşuyoruz. Devleti devlet, milleti millet biliyoruz. Devletin milletin hakkını korumaya milletimize söz veriyoruz. Zaman zaman mevzu oluyor. Sizin yaptıklarınızı yapmayacağız diyorum kestirmeden. Yapacaklarınız ne diyorlar? Yapacaklarımızı söylüyorum; Bu partili cumhurbaşkanı ne demekse bu partili cumhurbaşkanlığını değiştireceğiz. Söz veriyorum. Oradan başlayacağız. Bu bakanların sorumsuzluğuna sorumluluk ekleyeceğiz. Meclis'te bakanları sorumlu hale getireceğiz. Söz veriyoruz. Meclisin bütçe hakkı olacak. Bakan yardımcılıklarını iptal edeceğiz. Müsteşarlık kurumunu getireceğiz, söz veriyoruz. Devlet planlama teşkilatını kuracağız. Memleketin büyük kapasitesini plan yapma kabiliyeti olan bir ciddiyetle buluşturacağız, söz veriyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nu Tayyip Bey'i üzmeme kurumuna dönüştürdüğünüzü gördük. Milletin hakkını, hukukunu korumak için dünyanın en güvenilir kuruluşuna dönüştüreceğiz, söz veriyoruz.

Çiftçi Ticaretin Merkezi Olacak; Söz Veriyoruz...

Anayasa Mahkemesi'nin durumunu, HSK'nın yapısını, iktidar partisinin gölgesinde kalmasına sebep olan bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklanan zafiyetini kaldıracağız. Partilerin değil, adaletin temsilcisi yapacağız, söz veriyoruz. Adaletin sarayı olmaz. Adalet sarayı diye yazıp bu adaleti siyasetin gölgesinde bıraktığınız bu dönemde devlet yönetme maharetiyle adaletin sarayını değil kapısını açacağız millete söz veriyoruz. Mülakat adaletsizliğini kaldıracağız söz veriyoruz. Mülakatı kaldıracağız. Söz veriyoruz. Çiftçiye girdi maliyetlerini üstlenecek bir kooperatifle imkânı vereceğiz. Kooperatifleşme imkânı, girdi maliyetlerinin hepsini üstleneceğiz. Harmanda ne kazanacağını bilme imkânıyla çiftçiyi ticaretin merkezine yerleştireceğiz. Söz veriyoruz.

Çocuklarımız Beslenemediği İçin Zihin Bodurlaşması Yaşıyor!

İsrafın, yolsuzluğun, yoksulluğumuza sebep olan bu parantezini yargı denetimine açacağız, söz veriyoruz. Sayıştay raporlarının hepsini yargıya açacağız, söz veriyoruz. İstediğimi yaparım. İstediğime istediğim kadar veririm. İstediğimden istediğimi alırım diyen bu keyfi yönetime son vereceğiz, söz veriyoruz. Meslekten olmayan mülki idare amirleri, meslekten olmayan hariciye büyükelçiliklerimizi merkeze çekeceğiz söz veriyoruz. Meslek memurluğunu kıymetli hale getirip, en seçkin evlatlarımızı mülki idareyle, en seçkin evlatlarımızı adalet bürokrasisinde millet hizmetiyle buluşturacağız, söz veriyorum. Çocuklarımıza gıda yardımı konuşuluyor. Beslenemedikleri için çocuklarımız zihin bodurlaşması yaşıyorlar. Yarıştan 3 yaşında kopuyorlar. Çocuklarımıza okullarda yemek vereceğiz, söz veriyoruz. Kreş parasına çalışılıyor... Evde iki çalışan varsa bir çalışan kreş parasına çalışıyor. Ucuz kreş açacağız söz veriyoruz. Milli Eğitim'e özel sektörle rekabetle devlet okullarına kalite getireceğiz. Özele de diyeceğiz ki devlet kadar kaliteli olabiliyorsanız açıp rekabet edebilirsiniz, söz vereceğiz. Eğitimin kalitesini okulda devlete belirleteceğiz, söz veriyoruz. Devleti devlet yapacağız söz veriyorum.

Uyuşturucuya Geçit Verilmeyecek!

Sınırlardan kuş uçurtmayacağız. Bir gram uyuşturucu satanın canına okuyacağız. Söz veriyoruz. Bizim işimiz kolay. Kamu ihale kanunu değiştireceğiz. Dünyanın en medeni kamu ihale kanunu kuracağız. Devlet harcarken her kuruşun hesabını verecek bir siyasi mesuliyet hattında yeniden organize edilecek söz veriyoruz. Ceza davalarını bir yılda, iki yılda, hukuk davalarının bir yılda bitecek kadar bilir kişileri mahkemeye getirip davaların sıhhatle neticelenmesine imkân verecek kadar objektif çalışma imkânlarıyla buluşturacağız söz veriyoruz. İş davaları yedi yıl sürüyor memlekette. İş dünyasının yükü olmuş iş davalarını memlekette hızlandıracağız, söz veriyoruz.

Sanayiyi Destekleyeceğiz

Nitelikli eleman ihtiyacı var. Çocuklarımız mesleksizlik girdabında boğuluyorlarsa mesleki yatkınlıklarını hem imkânla buluşturacağız hem ödüllendireceğiz, söz veriyoruz. Üniversiteli işsizler diye bir şey çıktı başımıza. Niteliksiz eğitim veriyorsunuz. Her yere üniversite açıyorsunuz. Lüzumsuz üniversiteleri kapatacağız, söz veriyoruz. Bina yap, konut sat. Konut yap, vatandaşlık sat sarmalını ticaret yapacağız. Dünyanın en bereketli ülkesi Türkiye olacaksa dünyada ticareti özendireceğiz. Sanayiyi destekleyeceğiz. Sanayi, Türk siyasetinin lokomotif olmak mesuliyetiyle Türk milletine zenginlik imkânı olacak. Söz veriyoruz. Bina yapıyoruz. Alın terimizi binalara veriyoruz. Son taksitini ödediğinizde kentsel dönüşümün konusu olacak bir kalkınma metodundan vazgeçeceğiz, söz veriyoruz. Vergide adalet; çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız, söz veriyoruz. Enflasyonla mücadele programını yüklemişsiniz dar gelirlinin, emeklinin, asgari ücretlinin üstüne enflasyonla mücadele programının bütün ayaklarını yerli yerinde bütün aşamalarını devletle birlikte tatbik edecek ciddiyetle buluşturacağız, söz veriyoruz.

Lale-Sülale Dönemine Son...

Kamuda lale dönemi, yönetimde sülale dönemi var. Kanunla, kuralla bu lale-sülale dönemine son vereceğiz söz veriyoruz. Adam bulmadan yaşanamaz bir memleket haline getirdiniz. Her işiniz için adam bulmak zorunda kalıyorsunuz. Her işiniz için kimlik kartınızı gösterince sizi duyabilen bir devlet göreceksiniz söz veriyoruz. Sekiz milyon engellisi var memleketin. Engellileri sadece kendileri için değil, aileleri de engelli yaşamak zorunda olan insanımıza devlet, devlet beraberliği teklif ediyoruz, söz veriyoruz.

Siz Tam Olarak Ne Yaptınız?

Rehabilitasyon merkezi yok. Rehabilitasyon merkezi yok. Evlatları madde bağımlılığının pençesinde insanlar kıvranıyorlar. Çocukların tedavi edilebilmesi mümkün değil. Rehabilitasyon merkezlerin sözü veriyoruz. Cezaevlerin ıslah yeri değil, çeteleşmenin merkezi haline geldi. Cezaevlerini komple elden geçireceğiz. Cezaevlerinde çeteleşmenin önüne geçeceğiz. Söz veriyoruz. Bakın ne kadar söz gidiyor görüyor musunuz? Biz bu kadar sözü veriyorsak bu memlekette 24 yıldır iktidardasınız. Siz tam olarak ne yaptınız ki biz bu kadar soruna söz vermek zorunda kalıyoruz!

Sandıkta Sizi Kimlerle Bekliyeceğiz...

Sandık ne zaman gelir bilmem. Ne zaman gelirse hazırlanıyoruz. Önümüze gelecek sandıkta biz nerede durduğumuzu, hangi terbiye hattında konuştuğumuzu, hangi ilkelerle siyasi mücadeleye doğrulduğumuzu her vesileyle söylüyoruz. Biz sandığın başında bekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. İktidara sesleniyorum. Biz sizi sandığın başında bekleyeceğiz. Sandıkta sizi kimlerin beklediğini söyleyeyim size. 42 yıldır terörsüz Türkiye hayali kuruyoruz. Terörsüz Türkiye hayalimiz için Öcalan'a Kürt'ü; Kürt'ü Öcalan'a değdirmiyoruz. Kürt-Türkmen kardeştir diyoruz, terör örgütü kalleştir diyoruz. Siz de bizimle biz de sizinle öyle diyordunuz. Kürt-Türkmen kardeştir, Apo kalleştir diyordunuz. Biz şimdi sizi kimlerle bekliyoruz? Sandıkların başında. Şimdi diyorsunuz ki Kürt-Türk kardeştir, APO kurucu önderdir. Sizi evlatlarınızın katiline kurucu önder diyorsunuz. Onlarla yol yürüdüğünüzü söylüyorsunuz. Onlar gibi mesuliyetli davranmamızı tavsiye ediyorsunuz. Beraber yol yürümeyi kendinize yakıştırdıklarınızla bekleyeceğiz sizi sandıklarla. Biz ve milletimiz, siz ve Kandil'deki katilleriniz, biz ve milletimiz, siz ve İmralı'daki caniniz, geleceksiniz. Sizi sandıkların başında bekliyoruz. Siz kendinize yakıştırdıklarınızla, biz kendisine mesuliyet taşıdıklarımızla hesaplaşacağız, göreceğiz.

Emeklilerinizle Bekleyeceğiz...

Sandıkların başında 20 bin lira verdiğiniz emeklilerinizle bekleyeceğiz sizi. Sandıkların başında biz sizi 'giderlerse gitsinler' dediğiniz gencecik hayal kuramaz evlatlarınızla bekleyeceğiz. Biz sizi üretemez hale getirdiğiniz seracılarınızla bekleyeceğiz. 14 yıldır dışarıdan canlı et ithal ediyorsunuz, canlı hayvan ithal ediyorsunuz, et getiriyorsunuz. Kendi ülkenizde insanınızı et yiyemez hale getirdiniz, fakirliğe mahkum ettiğiniz insanlarınızla bekleyeceğiz sizi sandıkların başında. Sokaklarda katledilmiş evlatlarına suça sürüklenen çocuklar diye bir kılıf geçirdiniz. Evlatları katledildikten sonra çetelerin tehditlerine karşı aileleri sahipsiz bırakabildiniz. Sahipsiz bıraktığınız ailelerle bekleyeceğiz sizi sandıkta.

Anahtar Parti Herkesin Partisi...

Biz Türk milletiyiz. Size memleketi zengin edin diye, size memleketi adaletle ayağa kalkındırın diye, size çocuklarımızın hayaline kavuşun diye, size üretenin hakkı olun diye destek olduk 24 yıldır. Bizi birleştirin, çocuklarımızı iyi yetiştirin, emeklerimizin hakkını verin, yaşanabilir bir memlekette yaşamamıza imkân verin diye sizi bu kadar zaman destekledik. Siz verdiğiniz sözleri unuttunuz. Size verdiğimizi almaya karar verdik. Anahtar Parti, Türk siyasetinin parti kavgasına harcadığı her günü ziyan sayan bir mesuliyetle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin de partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül verenlerin de partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhuriyet için hassasiyet gösterenlerin de partisidir. Anahtar Parti, Türk milletinin partisidir.

Alevi De Kürt De Cumhurbaşkanı Olabilir...

Alevi'nin Sünni'nin, dindarın modernin, gelenekçinin yenilikçinin, bu ay yıldızlı al bayrağının altında ben Türk milletinin mensubuyum diyen herkesin partisidir. Bu memlekette kavim diye, ekaliyetli diye sorun sayanın kalbini kıracağız. Alevi Cumhurbaşkanı olur mu? Olur. Kürt Cumhurbaşkanı olur mu? Olur. Nereden gelirse, ne isterse olsun, bayrağına bağlı herkesin her şeyi olabileceği bir memleket kuracağız, söz veriyoruz.

Türk Milletinden Olan Her Şey Olur!

Cumhuriyeti koruyacağız. Hakkari'den çıkar gelirsiniz. Cumhurbaşkanı olursunuz. Başımızın tacı olursunuz. Diyarbakır'dan gelirsiniz. Başkomutan olursunuz. Emrinizde oluruz. Sizinle beraber vatan koruruz. Trabzon'dan gelirsiniz, Rize'den gelirsiniz, geldiniz Cumhurbaşkanı olursunuz. Memleketin yönetim imkanlarını elinizde tutar, milletinize hizmet edersiniz. Alevi de olursunuz, Sünni de olursunuz, Türkmen de olursunuz, Kürt de olursunuz. Boşnak da olursunuz, Arnavut da olursunuz. Türk milletinden olursanız her şey olursunuz. Türk milletine düşman olursanız hiçbir şey yaptırmayacağız.

Topraklarımızı Zehirliyorlar

Cumhuriyeti koruyacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruyacağız. Dünyanın binbir türlü belasına Dünyanın binbir türlü pususuna düşürülmeye çalıştığınız bir hengamede Türk milletini koruyacağız. Topraklarımızı zehirliyorlar. Gübreydi, yendi, dışarıdan gelendi, iteldi diye topraklarımızı zehirliyorlar, topraklarımızı koruyacağız. Sularımız plansızlığa kurban gidiyor. Organize sanayi bölgeleri dahil. Arıtma mekanizmaları doğru çalıştırılmıyor. Topraklarımız hem sularımız zehirleniyor. Sularımızı koruyacağız. Çocuklarımız servetimizdir. Çocuklarımızı koruyacağız. Aile kuvvetimizdir. Ailemizi koruyacağız. Fıtratımız, mizacımız, irademiz, varlık iddiamızdır. Fıtratımızı, mizacımızı, irademizi koruyacağız. Türkistan'dan getirdik bu mayayı. Bu maya insanlığın miğferi oldu. Türkistan'dan getirdiğimiz mayayı koruyacağız. İnsan mayasını koruyacağız. İnsanı koruyacağız. Yapay zekanın bu kadar bu kadar hayatı altüst etmeye, tehdit oluşturmaya yetebildiği şartlarda insanı koruyacağız.

Tüm Partiler Bilsin; Anahtar Parti Ve Yavuz Ağıralioğlu Var...

AK Parti'de hakkı yenen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hak ettiğini bulamayan, Milliyetçi Hareket Partisi'nde keşfedilemeyen yahut emekleri görmezden gelinen herkesi Türk milletinin güçlü yarınları için partimize davet ediyoruz. AK Parti yoksa Anahtar Parti var. AK Parti seçmeni rahat olsun. Tayyip Erdoğan yoksa Yavuz Ağıralioğlu var. Endişe etmesinler. Devlet Beyimiz yoksa kardeşleri var. Ülküdaşları var, ben varım. Milliyetçi Hareket Partisi yapamaz, yarıda kaldı diyorlarsa ben kardeşleriyim, tamamlarım. Bu karne cumhuriyetimizin yüz akı olamadı diye endişelenen bir topluluk varsa; Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kardeşlerimiz bilsinler ki, cumhuriyeti evlatlarımıza vereceğimiz en aziz emanet gibi biliyoruz. Onları da partimize davet ediyoruz. Onlar da bilsinler ki Yavuz Ağıralioğlu var.

Netanyahu; Devletimize Parmak Sallayamaz

Tayyip Bey partili cumhurbaşkanıdır. Bu rekabette Adalet ve Kalkınma Partisi de bizim rakibimizdir. Netanyahu azgınlığını görmezden gelip, yaptığı alçaklıkları unutup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı'na ve Türk milletine hakaretamiz bir takım sözler söylemiş. Dilimize düşürmeyi sevmiyorum ama her alçağa cevap vermiş olmaktan çok bazen bizar oluyorum. Bazen söz israf ettiğiniz adamlar ettiğiniz söz kadar adam olmuyorlar. O yüzden şunun bilinmesini isterim. Hangi terbiye hattında olduğumuzu o da bilsin. Alçaklığına rağmen bilsin. Netanyahu, hangi terbiye hattında Türk milletinin durduğunu, Anahtar Parti'nin nerede durduğunu bilsin! Biz devlet biliriz. Tayyip Bey ile siyasi rekabet edebiliriz. Ama dışarıdan devletimize parmak sallandı mı, bir ve beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üç tane kullandığı sıfatı var biliyorsunuz. Bazen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, bazen cumhurbaşkanı, bazen başkomutan olarak konuşuyor. Ben; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına söz ederim, beni dinlemesini isterim, onu isteriz. Rekabetteyiz. Cumhurbaşkanlık makamını devletin en üst makamı bilir. Cumhurbaşkanlığı makamından söylenen sözlere, Cumhurbaşkanlığı makamının sözü ise can kulağıyla dinleriz, dikkat kesiliriz. Bu makamlarda Tayyip Bey şayet başkomutanlık sözü söylüyorsa; size dünyanın kaç köşe bucağı var gösteririz. Başkomutanlık makamı Mustafa Kemal Atatürk makamı, başkomutanlık makamı Türkler için Orta Asya'dan bugüne getirdiğimiz devlet hattında Türk devletlerinin her birinin makamıdır. Oğuz Kağan'dan Atatürk'e çektiğimiz devlet hattının hepsi; Türk devleti olan bu hattın içerisinde devlet başkanlarımızı komutan sayarız. Oradan bir irade çıkarsa, Türk milleti olarak ordu olabilmeyi başardığımız için biz Türkler dünyada varız. Netanyahu; senin alçaklığına da, senin arkanda sana bu alçaklığı yapmana imkân verene de, şımarıklığına imkân verip silah verene de, sana silahı verip teşekkür edene de, bölgede seni maşa olarak kullanana da, senin arkana yığılıp bu bölgeyi kan gölüne çevirmene imkân tanıyana da yeteriz...'

