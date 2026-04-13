Adıyaman'da iki otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Dursun Çavuş Cami kavşağında H.Ç. idaresindeki 02 ACG 280 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADN 421 plakalı otomobil ve Yaşar Ç. idaresindeki 02 ADV 217 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Yaşar Ç. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.