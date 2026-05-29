Edinilen son bilgiye göre olay, öğleden sonra GölbaşıHürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Aileleriyle birlikte gölete gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çocukların sudan çıkmadığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış halde bulunan çocukların cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Talal Al-Sinjar ve Abdullah Al-Sajer'in cenazeleri, otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gölet çevresinde güvenlik önlemlerinin yetersizliği dikkat çekti. Mahalle sakinleri, benzer kazaların yaşanmaması için gölet çevresinde daha etkin tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.

