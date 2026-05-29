Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Pazarcık karayolu Çelik köyü mevkiinde meydana geldi. Serkan S. (27) yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobil, Pazarcık istikametinden Gölbaşı yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Veysel C. (45) idaresindeki 55 AV 926 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmada sürücü Veysel C. ile araçta bulunan Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza C. (12) ve Deniz Aren Coşkun (1) ağır yaralandı. Diğer araç sürücüsü Serkan S. ile yanında bulunan Buse K. (24) ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen aynı aileden Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

