Alınan bilgiye göre olay, Mara Mahallesi 1308 Sokak'ta meydana geldi.

5 katlı binanın 3. katında yaşayan Mehmet Murat Göksu, evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü.

Ağır yaralanan Göksu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Göksu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Göksu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Polis Göksu'nun düşme nedenini araştırıyor.

