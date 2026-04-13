Yavuz Selim Ortaokulu'nda gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Söyleşisi, öğrencilerin yoğun katılımıyla yapıldı. Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen programda, Doç. Dr. Serbay Duran tarafından 'Yapay zekânın ortaya çıkışı, gelişimi ve günlük hayatımızdaki kullanımı' başlıklarında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Söyleşide yapay zekâ teknolojilerinin eğitimden sağlığa, iletişimden günlük yaşam pratiklerine kadar birçok alandaki etkileri örneklerle ele alındı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, program boyunca konuya yoğun ilgi gösterdi.

Programa katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerle bir araya gelerek bilimsel etkinliklerin önemine dikkat çekti. Başli, programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Doç. Dr. Serbay Duran olmak üzere Okul Müdürü İbrahim Sandal'a, proje yürütücüsü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Muhammed Cicioğlu'na, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.

Etkinliğin, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmasının yanı sıra yapay zekâ konusunda farkındalık oluşturduğu belirtildi

