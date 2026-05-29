Yazılı açıklama yapan Aytemir, sağlık çalışanlarının yalnızca ağır çalışma koşullarıyla değil, aynı zamanda can güvenliklerini tehdit eden olaylarla da karşı karşıya kaldığını ifade etti.

'Sağlıkta şiddet vahim boyutlara ulaştı'

Adıyaman'da yaşanan bıçaklı saldırının sağlık kurumlarında güvenlik sorununun devam ettiğini gösterdiğini belirten Aytemir, 'Adıyaman'da bir hastanede yaşanan bıçaklı saldırı, sağlıkta şiddetin ulaştığı vahim boyutu bir kez daha ortaya koymuştur. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri artık yalnızca ağır çalışma koşullarıyla değil, can güvenliklerini tehdit eden bir sistemle baş başa bırakılmaktadır' dedi.

'Şiddetin nedenleri tartışılmalı'

Aytemir, sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarının nedenlerinin bütün yönleriyle ele alınması gerektiğini belirterek, sağlık sistemine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Açıklamasında, 'Bugün hastaneleri şiddetin merkezi haline getiren; sağlığı kamusal bir hak olmaktan çıkarıp piyasaya teslim eden siyasi anlayıştır. Yıllardır sağlık emekçilerini hedef gösteren dilin, performans baskısının, liyakatsiz yönetim anlayışının ve cezasızlık politikalarının sonucu olarak sağlık kurumlarında her geçen gün yeni bir saldırı yaşanmaktadır' ifadelerine yer verdi.

'Caydırıcı önlemler alınmalı'

Sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için etkili ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Aytemir, mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını ileri sürdü.

Aytemir, 'Sağlıkta şiddeti önleyemeyenler, göstermelik düzenlemelerle sorumluluktan kaçamaz. Etkin ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmadığı sürece saldırganlar cesaret bulmaya devam edecektir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşam hakkını koruyamayan bir yönetim anlayışının hiçbir meşruiyeti yoktur' dedi.

'Mücadelemizi sürdüreceğiz'

Hastanelerin güvenli çalışma alanları olması gerektiğini ifade eden Aytemir, sağlık çalışanlarının güvenli, güvenceli ve insanca çalışma koşullarına sahip olması için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Aytemir, açıklamasını şöyle tamamladı:

'Hastaneler savaş alanı değildir. Sağlık emekçileri sahipsiz değildir. Genel Sağlık-İş olarak bir kez daha uyarıyoruz: Şiddeti doğuran bu çürümüş sağlık sistemi değişmeden, sağlıkta şiddet sona ermeyecektir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin güvenli, güvenceli ve insanca çalışma hakkı için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.'

Kaynak : PERRE