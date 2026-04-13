Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge Müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; 2026 yılının ilk üç ayını kapsayan I. Dönem itibarıyla, İlimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 23 kamu kurum ve kuruluşunca 159 proje uygulandığını belirten Vali Dr. Osman Varol, 'Toplam tutarı 115 milyar lira olan bu projelerin 2026 yılı ödeneği 16,3 milyar liradır. 2026 yılı I. Dönem itibarıyla bu projeler için 1,3 milyar lira harcama yapılmıştır. 2026 yılının ilk üç ayını kapsayan bu dönem itibarıyla yüzde 8,4'lük yıllık nakdi gerçekleşme oranı sağlanmıştır' dedi.

Genel bütçeli yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın 2026 yılı programlarında 134 adet projenin yer aldığını kaydeden Vali Dr. Osman Varol, 'Proje bedeli 112 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 25,8 milyar lira harcanmıştır. 2026 yılında ise 15 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup 2026 yılı I. Dönem itibarıyla bu ödeneğin 1,1 milyar lirası harcanarak ulaşılan yıllık nakdi gerçekleşme oranı yüzde 7,18 olarak gerçekleşmiştir. Mahalli İdarelerimizin ise programlarında bulunan 25 adet projenin bedeli 2,9 milyar liradır. Bu projeler için 2026 yılında 1,3 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 2026 yılı I. Dönem itibarıyla 299,5 milyon lira harcama yapılarak yüzde 21,84 bir yıllık nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2026 yılının I. Döneminde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 159 adet projenin; 4 tanesi bitirilmiş, 104'ü devam etmekte, 50'si ihale ve sözleşme aşamasında ve 1 tane proje ise tasfiye edilmiştir 'dedi.

Kamu kurum ve kuruluşların yatırım ve projelerinin değerlendirilerek kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla 2026 yılı yatırımlarının değerlendirildiği 2026 yılı ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Varol başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

