Adıyaman Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde sinek ve haşere kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla kent genelindeki ilaçlama çalışmalarını artırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle larva oluşumunun yoğun görüldüğü bölgelerde sahada aralıksız mesai yürütüyor.

Belediye ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik program kapsamında sulama amaçlı açık kuyular, arıtma tesisleri, inşaat sahaları, metruk yapılar, dere yatakları ile su birikintilerinde detaylı ilaçlama gerçekleştiriyor. Çalışmaların, haşerelerin üreme alanlarında yoğunlaştırıldığı ve larva döneminde yapılan müdahalelerle sorunun büyümeden önlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kent genelinde belirlenen planlama doğrultusunda sürdürülen uygulamalarda, ihtiyaç duyulan bölgelerde periyodik ilaçlama çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. Belediye ekiplerinin, yaz boyunca farklı mahallelerde programlı şekilde sahada olacağı belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye ekiplerinin vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla sahada aktif görev yaptığını ifade etti. Yaz aylarında artış gösteren haşere ve sinek oluşumuna karşı özellikle larva döneminde yürütülen mücadelenin önem taşıdığını belirten Tutdere, ilaçlama faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak : PERRE