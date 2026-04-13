Adıyaman'da evden getirdikleri yiyecekleri tükettikten sonra rahatsızlanan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir okulda eğitim gören öğrenciler, evden getirdikleri yiyecekleri tükettikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun öğretmenlere bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 öğrenci, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.