Adıyaman genelinde yürütülen çalışmaların ele alındığı Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, Adıyaman genelinde merkez, ilçe ve köylerde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarının teslim süreçleri ile alt ve üstyapı çalışmaları değerlendirildi. Sahadaki mevcut durumun ele alındığı toplantıda, vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşmasına yönelik atılacak adımlar istişare edildi.

Gündemin bir diğer önemli başlığını ise il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırımlar ile eğitim alanındaki çalışmalar da kapsamlı şekilde ele alındı. Hizmetlerin güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca kamu hizmetlerinde yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik konular görüşülerek çözüm önerileri geliştirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası oluşturuldu.

Vali Osman Varol, ilin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.