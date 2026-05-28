Yaralanan güvenlik görevlileri tedavi altına alınırken, olay sağlık kurumlarında çalışanların güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mustafa Uğur Köse, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada olayı şiddetle kınadı.

Başkan Köse, 'Sağlık kurumlarında görev yapan güvenlik çalışanlarımız, can güvenliği olmadan görev yapmaya zorlanamaz. Kamu çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz' ifadelerini kullandı.

Yaralanan üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Köse, sendika olarak saldırganlar hakkında gerekli hukuki sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Açıklamada, 'Şiddete karşı sessiz kalmayacağız' mesajı öne çıktı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının son yıllarda artış gösterdiğine dikkat çeken Köse, bu tür saldırıların yalnızca çalışanların değil, sağlık hizmeti alan vatandaşların da güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Başkan Köse, sağlık kurumlarında güvenli çalışma ortamının sağlanabilmesi için acil önlemler alınması gerektiğini ifade ederek, sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

