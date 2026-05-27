Adıyaman'da işletme sahibi Zeynal Demir, ekonomik şartlar ve deprem sonrası yaşanan zorluklar nedeniyle bayramda da çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Adıyaman'da bazı esnaflar bayram tatiline ara vermeden iş yerlerini açtı. Kent merkezinde işletmecilik yapan Zeynal Demir, hem ekmek parası kazanmak hem de vatandaşlara hizmet etmek için bayramda da çalıştıklarını ifade etti.

Demir, 'Ekmek parası ve halkımıza hizmet etmek için buradayız. Kurban Bayramı olmasına rağmen satışlar güzel. Akşama doğru daha iyi olacağını umuyoruz' dedi.

'Eski Bayramların Tadı Yok'

Deprem sonrası kentte bayramların eski havasında geçmediğini belirten Demir, vatandaşların ekonomik anlamda da zorlandığını dile getirdi.

'Eski bayramların tadı gerçekten yok. Özellikle deprem bizi çok etkiledi. İnsanlarda bir burukluk var' ifadelerini kullanan Demir, alım gücündeki düşüşün hem vatandaşları hem de esnafı olumsuz etkilediğini söyledi.

'İnsanlar Kazandığından Fazlasını Harcıyor'

Artan giderlerin yaşamı zorlaştırdığını kaydeden Demir, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, 'Alım gücü gerçekten düşük. Paranın artık bir değeri kalmadı. Giderler çok, insanlar kazandığından daha fazlasını harcıyor' diye konuştu.

Çocuklarının Geleceği İçin Çalışıyor

Bayram günü olmasına rağmen ailesi ve çocukları için çalışmaya devam ettiğini ifade eden Demir, 'Çocuklarımıza zaman ayırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza ve ülkemize hizmet etmek, onların eğitimine katkı sunmak için bayramın ilk günü de çalışıyoruz' dedi.

Demir, açıklamasının sonunda tüm Adıyamanlıların Kurban Bayramı'nı kutlayarak vatandaşlara huzur ve mutluluk diledi.

