Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatına 80 kuruşluk indirim yansıtıldı. Brent petrolün varil fiyatı, jeopolitik gerilimlere ilişkin müzakere beklentilerinin etkisiyle 100 doların altına gerileyerek 97,91 dolar seviyesinde işlem gördü. Adıyaman'da benzin 66,48 TL'den satılırken, motorin ve LPG fiyatları da güncellendi.

Petrol piyasasında diplomatik gelişmeler etkili oldu

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakere sürecine ilişkin açıklamalar ve karşılıklı mesajlar küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya neden oldu.

Tarafların bazı konularda yakınlaştığı ancak kritik başlıklarda uzlaşmanın henüz netleşmediği ifade edilirken, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki enerji güvenliğine ilişkin gelişmeler de fiyatlamaları etkiledi.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

İndirimin ardından Adıyaman'da akaryakıt fiyatları şöyle oldu:

Adıyaman

Benzin: 66,48 TL

Motorin: 69,36 TL

LPG: 34,34 TL

Büyükşehirlerde yeni fiyatlar

İstanbul, Ankara ve İzmir'de de akaryakıt fiyatları güncellendi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,32 TL

Motorin: 67,03 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,18 TL

Motorin: 66,90 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 65,29 TL

Motorin: 68,16 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,57 TL

Motorin: 68,43 TL

LPG: 33,69 TL

Kaynak : PERRE