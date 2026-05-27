Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti. Başkan Tutdere, 'Adıyaman'ımızda bayram birlikte güzel! Kurban Bayramı'nın ikinci günü düzenleyeceğimiz geleneksel bayramlaşma törenine tüm hemşehrilerimi davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma Programı Belli Oldu

Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştirilecek etkinliğin detayları da paylaşıldı. Programa göre bayramlaşma töreni 28 Mayıs Perşembe günü (Bayramın 2. günü) saat 11.00 ile 13.00 arasında Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde (KYK Karşısı - Aryon AVM arkası) düzenlenecek.

Tüm Vatandaşlara Davet

Belediye Başkanı Tutdere, Adıyamanlıları bayramlaşma programına davet ederek, bayramın kentte birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi temennisinde bulundu.

