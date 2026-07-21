Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, kentte devam eden altyapı çalışmaları, şehir içi ulaşım, asfaltlama ve şehir planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt seriminin hızlandırılması gerektiğini belirten Dişkaya, vatandaşların uzun süredir tozlu ve bozuk yollar nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade etti. Şehirde ulaşımın rahatlatılması ve yaşam kalitesinin artırılması için altyapı çalışmalarının ardından üstyapı hizmetlerinin de gecikmeden tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Geçmiş dönemde Avrupa'dan sağlanan finansmanla Adıyaman'ın altyapısının yenilenmesine yönelik önemli çalışmaların başlatıldığını hatırlatan Dişkaya, bu süreçte altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların vakit kaybedilmeden asfaltlanması gerektiğini söyledi.

Şehir içi ulaşımın ciddi sorunlar barındırdığını dile getiren Dişkaya, belediyenin ihtiyaç duyulması halinde farklı illerden araç ve ekipman desteği alarak asfalt çalışmalarını eş zamanlı şekilde hızlandırabileceğini belirtti. Vatandaşların artık bozuk yollar ve toz nedeniyle yaşanan sıkıntıların sona ermesini beklediğini ifade etti.

Atatürk Bulvarı için daha önce de dile getirdiği raylı ulaşım sistemi önerisini yineleyen Dişkaya, Adıyaman'ın ulaşım master planının yeniden hazırlanması gerektiğini belirterek güzergâhların rant gözetilmeksizin şehir ihtiyaçlarına göre planlanmasının önem taşıdığını söyledi.

Şehir planlamasına ilişkin önerilerini de paylaşan Dişkaya, Gaziantep'teki örneklerde olduğu gibi organik alışveriş merkezlerinin oluşturulmasını, otopark sorununun çözüme kavuşturulmasını, yüksek katlı yapılaşmanın sınırlandırılmasını ve eski Hükümet Konağı'nın bulunduğu alanın kent meydanı olarak değerlendirilmesini önerdi.

Belediyenin yeni imarlı arsalar üretmesi ve altyapısı tamamlanan bu alanların tip projelerle vatandaşların konut yapımına sunulmasının kentin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Dişkaya, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye sahada daha aktif çalışma yürütmesi çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda Dişkaya, bir sonraki değerlendirmesinde Adıyaman milletvekillerinin kente sağladıkları katkıları ve yürüttükleri çalışmaları ele alacağını belirterek kamuoyuyla görüşlerini paylaşmayı sürdüreceğini ifade etti.