Adıyaman'da düğün ve özel organizasyonlara ev sahipliği yapan Türmüz Kır Düğün Salonu, evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik dikkat çeken bir kampanya başlattı. Düzenlenen çekiliş kapsamında şartları yerine getiren katılımcılar arasından belirlenecek 5 çift, düğün salonu kira ücreti ödemeden hayallerindeki düğünü gerçekleştirme fırsatı yakalayacak.

Adıyaman'ın yüksek misafir kapasiteli düğün salonları arasında yer alan Türmüz Kır Düğün Salonu tarafından başlatılan kampanya, sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Hayalindeki Düğünü Ücretsiz Yapma Fırsatı

"Hayallerinizdeki düğüne bir adım daha yaklaşmaya hazır mısınız?" çağrısıyla duyurulan kampanyada, çekiliş sonucunda belirlenecek 5 çift düğün salonu kira ücretinden muaf tutulacak.

Çekilişe Katılım Şartları

Kampanyaya katılmak isteyenlerin paylaşımın altına 3 arkadaşını etiketlemesi gerekiyor.

Katılımcıların ayrıca ortak paylaşımda yer alan @turmuzkirdugunsalonu hesabını takip etmesi ve kampanya gönderisini kendi hikâyelerinde paylaşması isteniyor.

Sonuçlar Canlı Yayında Açıklanacak

Türmüz Kır Düğün Salonu tarafından yapılan açıklamada, çekiliş sonuçlarının belirtilen tarihte canlı yayınla açıklanacağı bildirildi. Kampanya şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcılar çekilişe dâhil edilecek.

Özel Günlere Ev Sahipliği Yapıyor

Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan Türmüz Kır Düğün Salonu; kır konsepti, modern dekorasyonu, geniş kapasitesi, otoparkı ile profesyonel ses ve ışık sistemleriyle hizmet veriyor.

Şehrin yoğunluğundan uzak, geniş ve ferah bir alanda hizmet sunan salon, doğayla iç içe konseptiyle organizasyon düzenlemek isteyen çiftlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Türmüz Kır Düğün Salonu yetkilileri, kampanyanın evlilik hazırlığı yapan çiftler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, çekilişe katılım şartlarını yerine getiren herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.