Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik çeşitli tepkiler ve açıklamalar kamuoyunda gündem oldu. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

'Saldırılar Kabul Edilemez'

Özhan, açıklamasında, 'Milli Eğitim Bakanımız Sn. Yusuf Tekin'e yönelik saldırılar kabul edilemez. 'Eğitim, çocuklarımızın geleceği ve toplumumuzun ortak değeridir; bu değerlere zarar vermek hepimize zarar verir' dedi.

'Gençlerimiz Değerleriyle Yetişmeli'

Gençlerin hem bilimle hem de manevi değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Özhan, 'Çocuklarımızın hem bilimle hem de maneviyatla beslenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.

'Köklerinden Koparılmamalı'

Gençlerin köklü bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi gerektiğini belirten Milletvekili Özhan, 'Suçu başkalarına yüklemek yerine, gençlerimizin köklü bir eğitim ve güçlü bir değerler sistemiyle büyümesi için hep birlikte çalışmalıyız. Bu ülkenin evlatlarını köksüzleştirmeye yönelik her girişime karşı duracağız' dedi.

'Bakan Tekin Yalnız Değildir'

Açıklamasının sonunda destek mesajı veren Özhan, 'Milli Eğitim Bakanımız Sn. Yusuf Tekin yalnız değildir. Milletimiz çocuklarının ilim ve irfanla yetişmesini isteyenlerin yanındadır' ifadelerini kullandı.

