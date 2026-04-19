Adıyaman, gastronomi alanında her geçen gün yeni bir değer ortaya koymaya devam ediyor. Çiğköfteyi sahiplenerek hem pazarını hem de tescilini alan Adıyamanlılar, şimdi de yöresel mutfağın eşsiz tatlarından biri olan Yumurtalı Köfte'yi gündeme taşıyor.

Kendine has lezzeti, doyurucu yapısı ve geleneksel dokusuyla Yumurtalı Köfte, kısa sürede halkın beğenisini kazanarak yeni bir gözde haline geldi. Adıyamanlı vatandaşlar, bu özgün lezzeti sahiplenerek yöresel mutfağın çeşitliliğini ve zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Yumurtalı Köfte, sadece damaklarda değil, aynı zamanda kültürel bellekte de yer edinmeye aday. Çiğköftenin ardından bu yeni lezzetin öne çıkarılması, Adıyaman'ın gastronomi turizmine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yerel halkın ilgisi ve sahiplenmesiyle birlikte Yumurtalı Köfte, Adıyaman mutfağının yeni marka değerlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Yerel yönetimlerin destekleriyle bu lezzetin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için çalışmaların yapılması bekleniyor.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

