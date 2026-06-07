Cumhuriyet gazetesine değerlendirmelerde bulunan Sarı, CHP Grup Başkanlığı seçiminin parti tüzüğü ve usul kuralları açısından tartışmalı olduğunu savundu.

'Seçim şekil koşullarına uygun değil'

Müslim Sarı, yaptığı açıklamada grup başkanlığı seçiminin usule uygun yapılmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

'Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu?'

Sarı, bu gerekçelerle TBMM Başkanlığı'nın söz konusu seçimi değerlendireceğini ve grup başkanlığına ilişkin işlemin iptal edileceğini iddia etti.

'Kurultay yapmak hukuken mümkün değil'

CHP içerisinde son dönemde gündeme gelen olağanüstü kurultay tartışmalarına da değinen Sarı, mevcut hukuki süreç nedeniyle kurultay yapılmasının mümkün olmadığını savundu.

Parti içerisindeki görüş ayrılıklarının kurultay talebinden ziyade farklı siyasi hedeflerle bağlantılı olduğunu ileri süren Sarı, şunları söyledi:

'Kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Arkadaşlarımızın derdi kurultay değil, kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor. Onların derdi partiyi ayrıştırmak, zorlamak ve parti kurmak.'

'Kılıçdaroğlu da kurultay kararı alamaz'

Mevcut hukuki koşullar altında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tek başına kurultay kararı alamayacağını öne süren Sarı, parti içinde ortak bir çözüm aranması gerektiğini ifade etti.

Sarı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

'Şu anda Genel Başkan Kılıçdaroğlu 'Haydi kurultaya gidiyoruz' dese kurultay yapamaz. Açık hukuki bir durum var. Biz aynı partinin insanlarıyız. Nasıl bir yol bulacağız, bu cendereden nasıl çıkacağız, gelin beraber yol haritasını konuşalım.'

'Kemal Bey grup toplantısı yapacak'

Parti içindeki sürece ilişkin açıklamalarını sürdüren Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de grup toplantısı yapacağını belirterek, Özgür Özel'e de çağrıda bulundu.

Sarı, 'Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu daha önce tebrik etmişti

Öte yandan CHP TBMM Grubu'nda yapılan seçim sonucunda Özgür Özel'in Grup Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyuna yaptığı açıklamada, 'Yeni görevi hayırlı olsun' ifadelerini kullanarak Özel'i tebrik etmişti.

CHP'de mahkeme kararları sonrasında başlayan yönetim ve yetki tartışmalarının önümüzdeki günlerde de parti gündemindeki yerini koruması bekleniyor.

Kaynak : PERRE