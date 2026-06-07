CHP Adıyaman İl Başkanı Eczacı Engin Doğan, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı ve kamuoyunda tartışmalara neden olan ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Doğan, Kürt kadınlarını hedef alan söylemlerin kabul edilemeyeceğini belirterek, toplumsal birlik ve saygı vurgusunda bulundu.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Ecz. Engin Doğan, İzmir'de bir hastane açılışında Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından dile getirilen ve kamuoyunda tepkiye neden olan ifadeler üzerine basın açıklaması yaptı. Başkan Doğan, söz konusu ifadelerin Kürt kadınlarını aşağılayıcı nitelik taşıdığını belirterek, 'Kürt kadınlarını hedef alan söylemleri kabul etmiyoruz. Bu sözler toplum vicdanında karşılık bulmamıştır' dedi.

'Kürt Kadını Direnişin ve Hafızanın Parçasıdır'

Kürt kadınlarının tarihsel ve toplumsal mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, 'Kürt Kadını Anadolu'nun sesi, Mezopotamya'nın gözyaşıdır. Ülkenin her renginden diğer anneler gibi Kürt kadını da fukara günlerin hamalı, ailesinin cefakârıdır' ifadelerini kullandı.

'Kürt Kadını Edebiyatın ve Acının Tanığıdır'

Başkan Doğan açıklamasında Kürt kadınlarının edebiyatta ve toplumsal hafızadaki yerine dikkat çekerek, 'Kürt Kadını Ahmed Arif'in dizeleridir, Musa Anter'in mahpus günleridir, Mehmed Uzun'un romanlarındaki sevdadır' dedi.

Başkan Doğan, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Kürt kadınlarını aşağılayan sermaye patronlarına cevabımdır;

Anadolu'nun sesi, Mezopotamya'nın gözyaşıdır, Kürt Kadını.

Ülkenin her renginden diğer anneler gibi,

Kürt Kadını da fukara günlerin hamalı, ailesinin cefakârıdır.

Kürt Kadını, Ahmed Arif'in dizeleridir.

Kürt Kadını Musa Anter'in mahpus günleridir,

Kür tKadını, Mehmed Uzun'un romanlarında ki sevdadır,

Kürt Kadını, bir gece evinden alınıp yok edilen, Vedat Aydın'ın eşinin gözyaşlarıdır,

Kürt Kadını, bombalarda kızının parçalanan vücudunu, eteğinde toplayan Ceylan Önkol'un anasıdır.

Kürt Kadını, kızını kınalayıp, derin dondurucuya koymak zorunda kalan Cemile'nin annesidir,

Kürt Kadını, Taybet anadır,

Kürt Kadını, Roboski'dir.

Kürt Kadını, Yaşar Kemal'lerin, Yılmaz Güney'lerin helal sütüdür,

Kürt kadını, şereftir haysiyettir.'

Kaynak : PERRE