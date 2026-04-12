İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullandı.

Katz açıklamasında; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas'taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail'i soykırımla suçluyor.İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek - Erdoğan'ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur.' İfadelerini kullandı.

Genel Başkan Aksakal'dan sert karşılık

Aksakal ise Katz'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert sözlerle yanıt verdi.

Aksakal, paylaşımında İsrail yönetimini 'soykırımcı siyonizmin eli kanlı canileri' olarak tanımlayarak, Türkiye'ye yönelik söylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Katz'ın sözlerini 'talihsiz tanımlamalar' olarak değerlendiren Aksakal, bu açıklamaların İsrail tarafında yaşanan paniğin göstergesi olduğunu savundu.

Aksakal açıklamasında, Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı 'Kürtlerin katili' ifadesine de tepki gösterdi. Türk devletinin tarih boyunca hiçbir Kürt vatandaşına zarar vermediğini belirten Aksakal, terörle mücadelenin etnik kimlik üzerinden değil, terör örgütleriyle yürütüldüğünü vurguladı. Aksakal, 'Türk devleti tarihi boyunca bir tek Kürt kardeşimizin canına halel getirmemiştir. Ancak terörist kimliğinde olanların da nüfus cüzdanına bakmamıştır' ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda İsrail'e meydan okuyan DSP Genel Başkanı , Türkiye'nin gücüne vurgu yaptı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik söylemlerinin karşılıksız kalmayacağını belirten Aksakal, 'Gönderdiğiniz füzeleri bir kez de gerçek bayrağınızla gönderme cesareti gösterdiğinizde karşınızdaki kaplanın kâğıttan olup olmadığını test edebilirsiniz. Denemesi bedava' sözleriyle tepkisini tamamladı.

