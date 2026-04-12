ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Hürmüz Boğazı'na ilişkin sert bir açıklama yaptı. Nükleer program konusunda anlaşma sağlanamadığını belirten Trump, ABD donanmasının boğazda deniz trafiğine yönelik blokaj sürecini başlatacağını bildirdi.

Trump, görüşmelerde birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini ancak asıl kritik mesele olan nükleer dosyada uzlaşma çıkmadığını ifade etti. Bu nedenle ABD'nin, Hürmüz Boğazı'na giren veya çıkan tüm gemilere yönelik denetim ve engelleme sürecini devreye alacağını belirten Trump, İran kaynaklı herhangi bir saldırıya da sert karşılık verileceğini kaydetti.

