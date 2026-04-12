Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Milletvekili Hüseyin Özhan, Netanyahu'nun açıklamalarının İsrail'in uzun süredir sürdürdüğü politikaları ve uluslararası kamuoyunda eleştirilen uygulamaları gölgelemeye yönelik olduğunu ifade etti. Özhan, bu tür söylemlerin gerçekleri örtbas etme çabasından ibaret olduğunu belirterek söz konusu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özhan açıklamasında, 'Netanyahu'nun Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözler, kendi soykırımcı ve katliamcı politikalarını ve insanlığa karşı işlediği suçları örtbas etme çabalarıdır' İfadelerini kullandı.

Netanyahu yönetimindeki İsrail'in izlediği politikaların bölgede kalıcı istikrarsızlık riskini artırdığını belirten Özhan, uluslararası toplumun bu duruma karşı daha güçlü bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uzun süredir bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çok boyutlu ve ilkeli bir diplomasi yürüttüğünü ifade eden Özhan, Türkiye'nin çatışma yerine diyalogdan yana tavır aldığını dile getirdi.

Açıklamasında Türkiye'nin vekalet savaşlarını körüklemek yerine uluslararası hukuk ve meşruiyet temelinde çözüm arayışlarını önceliklendirdiğini belirten Özhan, bu yaklaşımın hem bölgesel hem de küresel barış açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Türkiye'nin barış ve istikrar odaklı dış politika anlayışının bazı çevreleri rahatsız ettiğini ifade ederek, 'Türkiye'nin bölgede sonuç alıcı ve denge kurucu diplomatik gücü, İsrail yönetimini tedirgin etmektedir' ifadelerine yer verdi.

