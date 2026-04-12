İlk kez ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa yönelik düşük faizli konut kredisi desteği için hazırlıklar sürüyor. 'İlk Evim Konut Kredisi' adıyla gündeme gelen düzenleme kapsamında, kamu bankaları aracılığıyla yüzde 1,20 aylık faiz oranıyla 180 ay vadeli kredi imkanı sağlanması planlanıyor.

Ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yürüttüğü çalışmada, özellikle dar ve orta gelirli kesimin konuta erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Teknik hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı, düzenlemenin 2026 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Örnek ödeme planına göre, 3 milyon TL kredi kullanan bir vatandaşın 15 yıl vadede aylık taksiti 40 bin 762 TL olacak. Aynı kredi için toplam geri ödeme tutarı ise yaklaşık 7 milyon 337 bin TL seviyesinde hesaplanıyor.

Kampanyadan, kendisi, eşi ve küçük çocukları adına kayıtlı herhangi bir konutu bulunmayan vatandaşların yararlanması bekleniyor. Ayrıca başvuru yapılacak ilde ikamet şartı ile son bir yıl içerisinde konut satışı gerçekleştirmemiş olma kriteri de aranacak.

Resmi başvuru takvimi ve detaylı şartların ise yasa teklifinin Meclis sürecinin ardından netleşmesi öngörülüyor.

Kaynak : PERRE