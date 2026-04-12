Yılmaz yazısında şunları söyledi;

'Türkiye, son yıllarda küresel teknoloji liginde sadece bir kullanıcı değil, aynı zamanda bir 'oyun kurucu' olma iddiasını en üst seviyeye taşıdı. Bu iddianın en somut karşılığı olan Milli Teknoloji Hamlesi, savunma sanayiinden enerjiye, yazılımdan biyoteknolojiye kadar geniş bir alanda meyvelerini vermeye başladı. Ancak bu devasa vizyonun bir devlet politikası olmaktan çıkıp bir toplumsal refah ve tam bağımsızlık projesine dönüşmesi, tek bir kritik faktöre bağlıdır: Nitelikli teknik eğitim. Özellikle lise düzeyindeki teknik eğitim, bu hamlenin en stratejik cephesini oluşturmaktadır.

Pek çok kişi mühendisliği üniversitede başlayan bir süreç sansa da gerçek mühendislik disiplini; analitik düşünme, tasarım odaklı yaklaşım ve uygulama becerisi lise yıllarında atılan temellerle şekillenir. Bir gencin lise çağında bir robotik kol tasarlaması, CNC tezgahında bir parçayı milimetrik hassasiyetle işlemesi veya ilk algoritmasını kurması, sadece bir ders etkinliği değil, Türkiye'nin gelecekteki teknolojik bağımsızlığının ilk kıvılcımlarıdır. Teknik eğitim veren liselerimiz, mühendislik fakültelerine giden yolu döşeyen en sağlam taşlardır. Bugün Türkiye, Batı'nın teknolojik hegemonyasına sadece 'pazar' olarak boyun eğen eski alışkanlıklarını terk etmiş; kendi özgün tasarımlarıyla Batı eksenindeki rakiplerinden daha hızlı, daha maliyet etkin ve daha yenilikçi çözümler üreten bir merkeze dönüşmüştür. Artık teknoloji transfer eden değil, teknoloji ihraç eden ve standart belirleyen bir Türkiye fotoğrafı, dünyada hayranlıkla izlenmektedir.

Bu noktada en büyük görev ve sorumluluk ise kıymetli velilerimize düşmektedir. Lise seçimi, bir çocuğun sadece dört yılını değil, tüm mesleki karakterini ve özgüvenini belirleyen en kritik dönemeçtir. Velilerimiz için 'başarı' tanımını yeniden yapmanın vakti gelmiştir. Gelenekselleşmiş kalıpların dışına çıkarak; evlatlarımızın sadece test çözmesini değil, sorun çözmesini sağlamalıyız. Teknik liseler artık 'üniversiteye gidemeyenlerin' değil, Batı dünyasındaki yaşıtlarıyla rekabet edebilecek donanıma sahip 'geleceği inşa etmek isteyenlerin' tercihidir. Bir öğrencinin lisede kazandığı teknik beceri, ona üniversite hayatında akademik başarının kapısını ardına kadar açarken, mezuniyet sonrası iş dünyasında da 'tecrübeli bir lider' olma avantajı sağlar. Ailelerin, çocuklarını akademik başarı kadar teknik yetkinliğe de teşvik etmesi, onları sadece birer çalışan değil, yarının küresel ölçekte iş yapan teknoloji girişimcileri olarak yetiştirmenin en güvenli yoludur.

Öğrencilerimiz için ise teknik eğitim, merakın üretime dönüştüğü bir oyun alanıdır. Teorik bilgiyi sıralarda sıkışıp kalarak değil, laboratuvarlarda sistem kurarak öğrenmek, bir gencin kendine olan inancını pekiştirir. Teknik eğitimin en büyük gücü olan okul-sanayi entegrasyonu, teoriyi doğrudan üretim bandına taşıyarak öğrencilerimizi henüz lise sıralarındayken modern teknolojilerle tanıştırır. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile iç içe geçen bu modeller sayesinde gençlerimiz, Batı'daki emsallerinden çok daha erken yaşta saha tecrübesi kazanmakta ve üniversite mezuniyetinden sonra 'ne iş yapacağım?' kaygısı gütmeden, henüz lise yıllarında 'aranan' profesyoneller haline gelmektedir.

Sonuç olarak Milli Teknoloji Hamlesi bir zihniyet devrimidir ve bu devrimin en güçlü destekçileri, evlatlarının yeteneklerine güvenen velilerimiz ve atölyelerde ter döken vizyoner gençlerimizdir. Eğer biz lise düzeyindeki teknik eğitimi modern teknolojiyle harmanlamaya devam edersek, Türkiye sadece bölgesinde değil, dünyada teknolojinin yeni merkezlerinden biri olacaktır. Unutulmamalıdır ki; teknolojiyi sadece satın alanlar bağımlı kalır, onu lise sıralarından itibaren tasarlayıp üretenler ise dünyaya yön verir. Gelecek, Batı'yı taklit edenlerin değil, teknik akıl ve mühendislik vizyonuyla kendi yolunu çizenlerin olacaktır.'

