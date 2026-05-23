Akademisyenlerin yoğun katılım gösterdiği kongrede, 'Aile ve Nüfus' temalı panel de düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi ile Academy of Scientific and Educational Studies iş birliğinde düzenlenen III. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi'nin açılış programı gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen programa akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmalarını ASES Genel Koordinatörü Mustafa Talas ile Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Bekir Kocadaş yaptı.

Program kapsamında Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri Barış Toptaş ve Sultan Bilget Güçlüer tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Açılış programının ardından 'Aile ve Nüfus' temalı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Bekir Kocadaş'ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Mustafa Talas 'Nüfus Değişimi ve Aile', Ünal Şentürk 'Demografik Dönüşüm: Çocuksuzluk Sendromu' ve Doç. M. Çağlar Kurtdaş ise 'Dijital Dönüşüm Bağlamında Sağlık ve Aile' başlıklı sunumlarıyla katılımcılara hitap etti.

Belge takdimiyle sona eren açılış programının ardından başlayan kongre oturumlarının 24 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Bilimsel bilgi paylaşımını teşvik etmek, akademik iş birliklerini güçlendirmek ve farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen kongrede, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen bilimsel çalışmalarını sunacak.

