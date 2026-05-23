Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören farklı bölümlerden 120 öğretmen adayı için bir otelde mezuniyet balosu düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen gece renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonu gerçekleştiren Türkçe öğretmeni adayı Ahmet Özen, gecenin açılış konuşmasında öğretmenlik mesleğinin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı olmadığını vurguladı. Özen, öğretmen adaylarının öğrencilere eğlence, etkinlik ve uygulamalı yöntemlerle de pratik kazanımlar sunmasının önemine dikkat çekti.

Canlı Müzik Geceye Renk Kattı

Mezuniyet balosunda gerçekleştirilen canlı müzik performansları davetlilerden yoğun ilgi gördü. Türkçe öğretmeni adayı Tolga Özelçi de sahne aldığı performansla geceye katkı sundu.

Program boyunca öğretmen adayları müzik eşliğinde halay çekip dans ederek mezuniyet sevincini yaşadı. Salonda zaman zaman renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde hazırlanan beş katlı mezuniyet pastası kesildi. Pasta kesiminin ardından eğlence gece yarısına kadar devam etti.

Organizasyona katılan öğretmen adayları ve davetliler, uzun yıllar unutamayacakları bir mezuniyet gecesi yaşadıklarını ifade etti.

