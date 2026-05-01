Şanlıurfa’da oynanan Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off ilk maçında Şanlıurfaspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. 11 Nisan Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda gelen tek gol maçın sonucunu belirledi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadelede Şanlıurfaspor, sahasında avantaj elde edemedi. Muğlaspor ise deplasmanda aldığı galibiyetle rövanş öncesi önemli bir sonuç elde etti. Karşılaşma boyunca hakem kararları ve oyun temposu dikkat çekerken, mücadele sert geçen anlara sahne oldu.

İlk Yarıda Gol Çıkmadı

Maçın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun ortaya koydu. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

Tek Gol Maçın Sonucunu Belirledi

İkinci yarıda oyunun temposu yükseldi. Muğlaspor, 70. dakikada Fatih Somuncu’nun attığı golle öne geçti. Bu gol karşılaşmanın da tek golü oldu.

Kadrolar Belli Oldu

Şanlıurfaspor sahaya Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Levent Gülen, Anıl Gözütok, Berk İsmail Ünsal, Sadık Çiftpınar, Çınar Tarhan, Mert Çölgeçen, Orhan Nahırcı, Onur Karakabak ve Ali Sühan Demirel ile çıktı.

Muğlaspor ise İsmet Yumakoğlu, Semih Karadeniz, Serhat Enes Çalışan, Mehmet Yiğit, Yalçın Eycan Kaya, Abdurrahman Canlı, Fatih Somuncu, Cemal Kızılateş, Muhammet Enes, Sedat Şahintürk ve Çağrı Fedai kadrosuyla sahada yer aldı.

Sarı Kartlar Çıktı

Karşılaşmada her iki takım oyuncuları sarı kart gördü. Şanlıurfaspor’dan Ali Sühan Demirel, Anıl Gözütok, Orhan Nahırcı ve Sadık Çiftpınar sarı kartla cezalandırıldı. Muğlaspor’da ise Yalçın Ercan Kaya sarı kart gördü.