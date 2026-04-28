Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine Bağlı, Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yeni sezonla birlikte ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Karaköprü genelinde yürütülen faaliyetler kapsamında 12 ekip eş zamanlı olarak sahada görev yapıyor.

Ekipler, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hem yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor hem de mevcut yollarda bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor. Yeni çalışma döneminde sahadaki faaliyetlerin artırıldığı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yoğun mesai harcandığı bildirildi.

Çalışmaların odak noktalarından biri olan Batıkent Mahallesi'nde ise yol açma, düzenleme ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. Yapılan çalışmalarla mahallede ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Belediye ekiplerinin, ilçe genelinde yol standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sezon boyunca kesintisiz sürdüreceği ifade edildi.

