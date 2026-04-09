Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu üzeri Yoğunca Mahallesi Karacadağ yol ayrımında oluştu.
Alınan bilgilere göre, Mehmet Sait V. (30) idaresindeki 48 AYN 092 plakalı otomobil, Siverek’ten Diyarbakır istikametine seyir halindeyken Karacadağ tali yolundan ana yola çıkan Kasım B (35) yönetimindeki 63 AAF 605 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücü Kasım B. ile Ramazan V., Yunus V., İbrahim S., Hediye B., Şükran B., Mehmet Nuri T. ve Hatice K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyamanlılar Net
Kaynak: İHA (ihlas Haber Ajansı)