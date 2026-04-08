Adıyaman’da spor altyapısını güçlendirecek ve şehrin sosyal yaşamına önemli katkılar sunacak olan ve Adıyaman için önemli projelerden biri olan Adıyaman Şehir Stadyumu Projesi için çalışmalar hız kazanıyor.

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Doç. Dr. Resul Kurt, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Adıyaman’ın modern ve çok amaçlı bir stadyuma kavuşacağını belirterek, yatırımın şehir için taşıdığı öneme dikkat çekti.

“ADIYAMAN, MODERN BİR STADYUMA KAVUŞUYOR”

Milletvekili Resul Kurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Adıyaman il merkezinde yaklaşık 44 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak stadyumun, 12.500 seyirci kapasitesiyle bölgenin en önemli spor tesislerinden biri olacağını ifade etti.

Kurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman’ımızı her alanda daha ileriye taşıyacak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şehrimize kazandırılacak bu modern stadyum; sadece spor müsabakalarına ev sahipliği yapmayacak, aynı zamanda sosyal yaşamın da merkezi olacaktır.”

12 BİN 500 KİŞİLİK MODERN TESİS

Projeye ilişkin teknik detayları da paylaşan Kurt, stadyumda;

-600 VIP koltuk

-50 protokol koltuğu

-Basın ve yayın alanları

-Engelli vatandaşlara özel tribünler

-Misafir takım seyircileri için ayrılmış bölümler

bulunacağını belirtti.

Toplamda 12.500 kişi kapasiteli olarak planlanan tesis, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde inşa edilecek.

1,5 MİLYAR TL’LİK DEV YATIRIM

Toplam inşaat alanı yaklaşık 18.800 metrekare olan projenin, 1,5 milyar TL + KDV yatırım bedeline sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Resul Kurt, bu yatırımın Adıyaman ekonomisine de önemli katkılar sunacağını ifade etti.

SADECE STADYUM DEĞİL, YAŞAYAN BİR MERKEZ

Projenin yalnızca bir spor tesisi olmadığını vurgulayan Kurt, stadyumun çevresiyle birlikte planlanan bir yaşam alanı olduğunu belirtti:

“Projemiz; otopark alanları, meydan düzenlemeleri, yürüyüş alanları ve etkinlik sahalarıyla birlikte Adıyaman’ımıza yeni bir cazibe merkezi kazandıracaktır. Bu yatırım, gençlerimizin spora yönelmesine katkı sağlayacak, şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatını canlandıracaktır.”

MODERN MİMARİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

Stadyumun mimari yapısına da değinen Kurt, projede modern ve estetik unsurların ön planda tutulduğunu belirterek:

PTFE membran çatı sistemi

Doğal ışık kullanımına uygun tasarım

Gece aydınlatmalarıyla görsel estetik

unsurların yer alacağını ifade etti.

“ADIYAMAN’IN YENİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLACAK”

Doç. Dr. Resul Kurt, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu proje, Adıyaman’ımızın yeniden yapılanma ve gelişim sürecinde önemli bir dönüm noktası olacaktır. Şehrimizin spor altyapısını güçlendirecek, gençlerimize yeni imkânlar sunacak ve Adıyaman’ı bölgesinde daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Adıyaman Şehir Stadyumu, inşallah şehrimizin yeni sembollerinden biri olacaktır.

Bu önemli eserin kadim şehrimize kazandırılmasında destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Adıyaman Valimiz Sayın Osman Varol 'a, Adıyaman Milletvekillerimiz Sayın İshak Şan, Sayın Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan'a, AK Parti İl Başkanımız Sayın Ekrem Çadır 'a ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.”