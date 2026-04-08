(MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri, il genelinde sürdürülen ilçe ziyaretleri programı kapsamında Samsat ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Program kapsamında ilk olarak Samsat İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden MHP İl Başkanı İsmail Gümüş ve beraberindeki heyet, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Teşkilatın saha faaliyetleri, üye çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerine istişareler gerçekleştirildi.

Başkan Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Samsat Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve ilçedeki çeşitli kamu kurumlarını ziyaret ederek yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Samsat ilçesinin mevcut durumu, vatandaşların talepleri ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Program çerçevesinde esnaf ziyaretleri ve köy ziyaretleri de gerçekleştiren MHP heyeti, vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve beklentileri dinledi. Samsatlı vatandaşların Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye yönelik takdir ve desteklerini dile getirdiği ifade edilirken, gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür edildi.

Ziyaret kapsamında ilçede kurulan parti standı aracılığıyla vatandaşlarla buluşulurken, partiye yeni üyelik çalışmaları da gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Samsat ilçesinde 168 yeni üyenin kaydının yapıldığı belirtildi.

Adıyaman MHP İl Başkanı İsmail Gümüş, Samsat ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, teşkilat çalışmalarını sahada güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, vatandaşlarla güçlü bağ kurmanın önemine dikkat çekti. Başkan Gümüş, birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman’ın her ilçesinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.