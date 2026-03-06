Adıyaman'da Anahtar Parti Samsat İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Çiçek, son günlerde kamuoyunda yer alan bazı haberler üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. Çiçek, Samsat teşkilatında 'toplu istifa' yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

'Toplu İstifa Söz Konusu Değil'

Çiçek açıklamasında, Samsat'ta yürüttüğü İlçe Başkanlığı görevinden kendi takdiriyle, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ayrıldığını belirterek, 'Samsat İlçe Başkanı ve yönetim kurulu olarak görevimizden istifa etmiş bulunuyoruz. Ancak bu durumun parti üyelerimizle ilgili herhangi bir toplu istifa ya da yönlendirme şeklinde değerlendirilmesi doğru değildir. Parti üyelerimize yönelik herhangi bir müdahalemiz söz konusu değildir' ifadelerini kullandı.

İl Başkanına ve Teşkilat Üyelerine Teşekkürlerini İletti

Görev süresi boyunca kendilerine güvenerek sorumluluk veren Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan'a teşekkür eden Çiçek, birlikte çalıştıkları teşkilat mensuplarına da minnettarlığını dile getirdi. Çiçek, açıklamasında şunları söyledi: 'Görev yaptığımız süre boyunca desteklerini esirgemeyen il başkanımıza, teşkilatımızın kıymetli mensuplarına ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.'

'Görevler Geçici, Memlekete Hizmet Kalıcıdır'

Açıklamasının sonunda görevlerin gelip geçici olduğunu vurgulayan Çiçek, memlekete hizmet etme niyetinin her şeyden daha kıymetli olduğunu belirtti: 'Görevler gelip geçicidir. Önemli olan memlekete hizmet etme niyetidir.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE