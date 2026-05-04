Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan 'Edebiyat Günleri' etkinliği, 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Tarihte Kommagene Krallığı'nın başkenti olan ve antik dönemde Samosata adıyla bilinen ilçenin, kültür ve edebiyat alanındaki geçmişine dikkat çekiliyor. İlçenin, Lukianos ile Safvan bin Muattal gibi önemli isimlere ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tepe ve ekibinin çalışmalarıyla organize edilen etkinlik, 'Bakacak'ta Şiir Akşamları' ana temasıyla gerçekleştirilecek. Programa Türkiye'nin farklı illerinden şairlerin katılım sağlaması bekleniyor.

Etkinliğin, Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir tarafından desteklendiği bildirildi.

Programa Ahmet Tepe, A. Barış Ağır, Aziz Kağan Güneş, Duran Boz, Fahrettin Çelik, Mehmet Özger, Mehmet Sümer, Mehmet Tepe, Mehmet Yılmaz, Mustafa Köneçoğlu, Necati Atar ve Ümir Erdem'in katılacağı açıklandı.

Yapılan duyuruda, tüm Adıyamanlı kültür, sanat ve edebiyat ilgililerinin etkinliğe davetli olduğu ifade edildi.

Kaynak : PERRE