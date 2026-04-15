Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Zeynal Aslan İlköğretim Okulu'nda akıl ve zeka oyunları eğitimleri başladı. İlk etkinlikte öğrencilerin strateji geliştirme ve analitik düşünme becerilerini ön plana çıkaran Reversi oyunu ile keyifli ve öğretici bir ders süreci gerçekleştirildi.

Eğitimler kapsamında öğrencilerin dikkatlerini toplama, odaklanma, hızlı ve doğru karar verebilme, problem çözme ve ileriye dönük düşünme gibi bilişsel becerilerini geliştirme imkânı bulduğu belirtildi.

Öğrencilerin aynı zamanda akranlarıyla birlikte hareket ederek sosyal iletişimlerini güçlendirdiği ve takım ruhunu deneyimlediği ifade edildi.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen çalışmaların, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra özgüven, sabır ve disiplin gibi kişisel gelişimlerine de katkı sağladığı aktarıldı.

Eğitimlerin farklı oyun ve uygulamalarla zenginleştirilerek devam edeceği bildirildi.

