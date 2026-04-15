Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarında meydana gelen saldırı olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Gümüş, eğitim kurumlarına ve eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, söz konusu saldırıları şiddetle kınadı. Eğitim ortamlarının huzur, güven ve saygı çerçevesinde korunmasının toplumsal sorumluluğun temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Yaşanan olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Gümüş, yaralananlara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Açıklamada, ilgili kurumların süreci yakından takip ettiği ve benzer olayların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Gümüş, eğitim çalışanlarının görevlerini güvenli bir ortamda yerine getirmelerinin önemine dikkat çekerek, toplumun tüm kesimlerini sağduyulu davranmaya davet etti.

Eğitim kurumlarının geleceğin teminatı olduğunu belirten Gümüş, bu tür menfur eylemlere karşı toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.